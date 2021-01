Navalnyj skal etter planen lande på Vnukovo-flyplassen i Moskva ved 17.30-tiden norsk tid. Han skal reise med et fly fra det russiske selskapet Pobeda, som på norsk betyr «seier».

Men det russiske fengselsvesenet sier at Navalnyj er etterlyst. Han kommer til å bli pågrepet og fengslet når han kommer til Russland.

Bakgrunnen er at myndighetene vil ha vurdert om en tidligere betinget fengselsstraff skal omgjøres til ubetinget. Hvis det skjer, kan opposisjonspolitikeren bli innesperret i flere år.

Advarer mot protestmarkering

Russiske myndigheter vil ikke slippe journalister inn på flyplassområdet når Navalnyj kommer. Den offisielle begrunnelsen er faren for koronasmitte.

Navalnyjs støttespillere har oppfordret til en protestmarkering på Vnukovo-flyplassen. Men myndighetene sier ifølge russiske medier at det vil være ulovlig.

Den russiske tv-stasjonen Dozjd melder at det allerede er mye politi på flyplassen.

Bare de som kan vise fram en gyldig billett slippes nå inn på området.

Opposisjonspolitikeren ble dårlig på et fly fra Sibir til Moskva i slutten av august. Han ble fraktet til Berlin for behandling på et sykehus der.

Vestlige eksperter har slått fast at Navalnyj ble forgiftet av nervegiften Novitsjok.

SMÅ MARGINER: To døgn etter at Navalnyj ble forgiftet i Sibir, ble han fraktet med ambulansefly til et sykehus i Berlin. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Han ble skrevet ut fra sykehuset i september, og har senere fått blant annet fysikalsk behandling i Tyskland.

Anklager Russlands ledelse

Navalnyj har anklaget det hemmelige russiske politiet FSB for å stå bak forgiftningen. Han hevder også at det skjedde på direkte ordre fra president Vladimir Putin.

Russiske myndigheter benekter at de hadde noe å gjøre med saken. De sier også at det ikke ble funnet spor av noen gift de to første døgnene da Navalnyj ble behandlet i byen Omsk.

OMSTRIDT POLITIKER: Fra en støttemarkering for Navalnyj i St. Petersburg nylig. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Den britiske avisa The Guardian skriver i dag at FSB skal ha fulgt Navalnyj på 40 flyvninger over flere år.

Tidligere har nettstedet Bellingcat offentliggjort bilder og navn på FSB-agenter som skal ha fulgt regimekritikeren tett over lang tid. Det hevdes også at det har vært eksperter på giftstoffer blant disse.

Russiske myndigheter avviser at de har hatt noe med forgiftningen å gjøre. Men på sin pressekonferanse i desember sa president Putin at det ville være naturlig for FSB å følge med på Navalnyjs virksomhet.

OFFENSIV: Navalnyj i kjent stil på en av sine mange protestmarkeringer mot Putin-regimet. Foto: Pavel Golovkin / AP

Problematisk for regimet

– De ønsker virkelig ikke at han skal komme tilbake, sier den politiske kommentatoren Anton Orekh til nyhetbyrået Reuters.

Andre russiske kommentatorer sier til nyhetsbyrået AFP at det fra myndighetenes ståsted ikke finnes noen god avgjørelse i denne saken.

Hvis Navalnyj ikke blir arrestert, kan de politiske lederne virke svake. Hvis opposisjonspolitikeren blir dømt til en lang fengselsstraff, vil han få svært mye oppmerksomhet, blir det sagt.

– En domstol kan komme til å omgjøre den betingede dommen til tre og et halvt år i fengsel, sier Vadim Kobzev til Reuters. Han er en av Navalnyjs advokater.

Bakgrunnen for dette er at Navalnyj i 2014 fikk en dom på fem år i fengsel for underslag. Dommen ble senere gjort betinget, slik at han slapp å sitte i fengsel.

Opposisjonspolitikeren sier at myndighetene fant på anklagene for å hindre hans politiske virksomhet.

IKKE ØNSKET HJEM?:Russiske kommentatorer sier at president Putin helst vil at Navalnyj skal forbli i vesten. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Navalnyjs stilling blant russerne

44-åringen er den fremste opposisjonspolitikeren i Russland. Han og hans tilhengere har ingen representanter i det russiske parlamentet. De opposisjonspartiene som er der, er i realiteten mer eller mindre støttepartier for Putin-regimet.

Navalnyj fikk ikke stille i presidentvalget i 2018.

Han grunnla Fondet for kamp mot korrupsjon, en organisasjon som har laget videoer om den russiske elitens overdådige pengebruk. Filmene har millioner av seere.

En meningsmåling som det uavhengige Levada-senteret gjennomførte i september, viste at bare 20 prosent av de spurte støtter Navalnyjs handlinger. Mange russere mener at han er for radikal.

PRAKTISK TALT FRISK IGJEN: Navalnyj med kone og barn på sykehuset i Berlin. Foto: HANDOUT / AFP

Viktig parlamentsvalg i september

For vel et år siden hadde Navalnyj sin siste opptreden på et stort protestmøte i Moskva.

Til NRK sa han at parlamentsvalget i september er svært viktig for opposisjonen.

– Sjansene for å vinne er veldig store, men spørsmålet er om kandidatene våre får stille til valg, det er det viktigste, sa opposisjonspolitikeren.

Ved valget til nytt bystyre i Moskva for halvannet år siden, hadde Navalny betydelig suksess. Han oppfordret velgerne til å stemme taktisk, og boikotte kandidatene til regjeringspartiet Forent Russland.

Mange fulgte oppfordringen, og partiet var ganske nær ved å miste flertallet i hovedstaden.

Navalnyj håper å svekke Putins støtteparti i det neste parlamentsvalget.

Men mange lurer nok på hvorfor han igjen vil utsette seg for livsfare ved å komme tilbake til Russland.