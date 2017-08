Nato er i dialog med Norge for å få flere soldater til Afghanistan

– Norge har gode soldater og gode kapasiteter som vi tidligere har sett har gjort stor nytte i Afghanistan. Vi har en dialog med Norge, som vi har med andre land, men får komme tilbake til konkrete detaljer og forespørsler, sier Stoltenberg til NRK.

Regjeringen har besluttet at det norske bidraget på 50 soldater skal bli i Afghanistan ut 2018. I slutten av juni sa forsvarsdepartementet til NTB at Norge ikke vil sende flere soldater, men at man senere vil vurdere om det er behov for å styrke støtten ytterligere.

– USA sender tydelig signal

Nå har USAs president Donald Trump endret mening om Afghanistan. Da han la fram sin Afghanistan-politikk i en tale i natt, sa han at en rask uttrekning ikke vil være hensiktsmessig fordi det kan bidra til å styrke IS og Al Qaidas posisjon i landet.

NRK møter Natos generalsekretær mens han forhåndsstemmer i utlandet for første gang. Stoltenberg er fornøyd med president Trumps snuoperasjon.

– Det er ikke endelig fastsatt hva USA skal bidra med. Jeg snakket med USAs forsvarsminister tidligere i uka som sa at de jobber med konkrete tall nå.

– Det viktige er at amerikanerne er tydelig på at de ønsker å fortsette engasjementet i Afghanistan, sier Stoltenberg.

Stoltenberg bekrefter at Nato støtter opp om president Trumps nye Afghanistan-politikk. Foto: Filip Huygens / NRK

Natos rolle i Afghanistan

Nato har allerede bestemt at styrkebidraget skal økes, men heller ikke militæralliansen har gjort endelig vedtak på hvor mange.

– Grunnen til at vi er der, er å hindre at Afghanistan blir et friområde, et oppmarsjområde, for terror som kan ramme våre land, sier Stoltenberg.

– USAs president sier at hans politikk handler om å drepe terrorister, ikke nasjonsbygging. Hva tenker du om det?

– Det er viktig å erkjenne at grunnen til at vi er der, er å bekjempe terror og terrororganisasjoner. Det handler også om å bygge deres sikkerhetsinstitusjoner og forsvar slik at afghanere kan stabilisere eget land.

– Det er ingen motsetning mellom å bygge strukturer, bekjempe korrupsjon, og det å være offensive i kampen mot terrorister i Afghanistan, understreker Stoltenberg.

Startet trening for sent

Nato-sjefen gjør det også klart at det ikke er aktuelt med «store kampoperasjoner».

– Det vi gjør er å videreutvikle vårt nærvær i Afghanistan. Trene spesialsoldater, hjelpe afghanere å bygge et eget flyvåpen slik at de kan støtte egne kampoperasjoner på bakken, og hjelpe dem å utdanne offiserer slik at de får bedre ledelse. Dette gjør afghanerne i stand til å skape fred og stabilitet i eget land.

Stoltenberg tror det fortsatt kommer til å ta mange år før det er fred og ro i Afghanistan. Han mener det er en «overhengende fare» for at Taliban, Al Qaida og andre terrororganisasjoner tar over Afghanistan hvis Nato trekker seg ut.

– Å stemme er det aller fineste vi gjør i demokratiet vårt, sier Jens Stoltenberg. Han forhåndsstemte i Brussel idag. Foto: Filip Huygens / NRK

– Det er et stort problem for dem som bor der, og for oss som bor i Europa og USA. Vi har sett før hvordan Afghanistan kan brukes som en plattform for brutale angrep mot våre land. 11. september er et eksempel på det.

– Hvis vi skal lære noe av nærværet de siste årene, så burde vi tidligere ha startet å trene afghanere framfor titusener av Nato-soldater som gjorde kampoperasjoner for dem, sier generalsekretæren i Brussel.