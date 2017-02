Brende i Afghanistan - lover skolebygging

- Norge er en langsiktig partner for Afghanistan, og vi vil i 2017 bidra med 700 millioner kroner til utdanning, nærings- og landsbygdutvikling, godt styresett og humanitær innsats, sier Brende.

Møtte presidenten

Han møtte lørdag blant president Ashraf Ghani, fungerende statsminister Abdullah Abdullah, utenriksminister Salahuddin Rabbani og finansminister Eklil Ahmad Hakimi.

I år skal Norge finansiere byggingen av elleve nye grunnskoler i Faryab-provinsen, samt bidra til at flere jenter får høyere utdanning, opplyser utenriksministeren Brende. Skolene skal etter planen stå ferdig i løpet av 2017, og 29,5 millioner kroner er satt av til prosjektet.

Skolegang for jenter

Mellom 2013 og 2015 finansierte Norge byggingen av ti skoler i den samme provinsen. Dette betyr at om lag 3.300 flere elever nå får gå på skole, og flesteparten av elevene er jenter, understreker Utenriksdepartementet. Norge har tidligere bidratt til bygging av over 50.000 skoleplasser i provinsen.

- Skolegang er en helt essensiell forutsetning for å bygge et sunt demokrati. Derfor er utdanning ett av våre aller viktigste satsingsområder – også i Afghanistan, sier Børge Brende, som legger vekt på at landet har framgang på mange områder, men fortsatt har store utfordringer.

Norge støtter arbeidet

- Varig stabilitet i Afghanistan vil kreve en politisk løsning som bringer de væpnede gruppene inn et demokratisk system. Det er viktig at partene kommer sammen og arbeider for fred. Norge støtter dette arbeidet, sier Brende.

Han trekker også fram landets økte humanitære behov og FNs appell om internasjonal humanitær støtte.

- Norge har det siste året doblet den humanitære bistanden til Afghanistan for å bistå de mange internt fordrevne og de afghanske flyktningene i nabolandene. Vi vil gi omfattende nødhjelp til Afghanistan også i året som kommer, sier Brende.