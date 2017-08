Tillerson advarer Pakistan

TiIlerson viser til at Pakistan i dag har såkalt privilegert status som alliert utenfor NATO og sier at det kan bli en endring på dette dersom landet forblir en trygg havn for ekstremister.

– Vi har en viss påvirkningskraft både når det gjelder bistand og Pakistans status som alliert partner utenfor NATO, sier Tillerson.

– Alt dette kan komme på bordet, understreker han.

USA mener Pakistan huser terrorister

Pakistan er i dag ett av 16 land som nyter godt av statusen som en betydelig alliert av USA utenfor NATO, noe som blant annet sikrer landet militærhjelp og militært samarbeid.

USAs president Donald Trump lanserte mandag det han omtaler som en ny strategi for å bekjempe Taliban i Afghanistan, og han kritiserte i den sammenheng Pakistan.

– Vi kan ikke lenger tie om at Pakistan er en trygg havn for terrororganisasjoner. Pakistan har mye å vinne på å samarbeide i Afghanistan. De har mye å tape på å fortsette å huse kriminelle og terrorister, sa Trump.

Utenriksdepartementet i Islamabad sier i en skriftlig uttalelse tirsdag at Pakistan ønsker fred og stabilitet i Afghanistan.

– Vi understreker Pakistans fortsatte ønske om å jobbe sammen med det internasjonale samfunnet for å utslette trusselen fra terrorisme, heter det videre.

Også kritikk fra general Musharraf

Pakistans tidligere president Pervez Musharraf sa til NRK forrige uke at Pakistans nåværende regjering ikke gjør nok for å bekjempe terror og radikalisering.

– Ekstremismen tiltar i Pakistan. Det regjeringen ikke forstår, eller ikke vil forstå, at det er flere former for terror. Det er spesielt den sekteriske terrorismen regjeringen feier under teppet, mener Musharraf, som lever i eksil i De arabiske emirater.