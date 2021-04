Det er ti år siden en hel verden ble kjent med navnet Fukushima. Atomkraftverket i Japan ble rammet av en voldsom tsunami, forårsaket av jordskjelv.

Naturkatastrofen førte til den verste atomulykka siden Tsjernobyl i 1986.

Rundt 18.000 mennesker omkom som følge av naturkatastrofen. Flere hundre tusen ble evakuert på grunn av strålingsfaren.

Etter flere år med diskusjoner, har den japanske regjeringa bestemt at radioaktivt vann fra anlegget skal slippes ut i havet.

Vannet skal filtreres grundig for å fjerne nesten all radioaktivitet. Samtidig skal vannet tynnes ut.

Statsminister Yoshihide Suga sier utslippet kun vil skje etter forsikringer om at det er trygt.

Men protestene har ikke latt vente på seg.

Demonstranter i Tokyo protesterte mandag mot at den japanske regjeringa har bestemt seg for å slippe ut radioaktivt vann fra Fukushima-anlegget. Foto: Yuki Iwamura / AFP

500 svømmebasseng med radioaktivt vann

Siden ulykka er rundt 1,3 millioner tonn radioaktivt vann lagret i tanker ved anlegget. Det tilsvarer rundt 500 olympiske svømmebasseng

Men tankene er snart fulle. I løpet av neste år er det ikke mer plass, ifølge BBC.

Statsminister Suga sier at å kvitte seg med vannet er en «uunngåelig oppgave». Årsaken er at anlegget skal demonteres, noe man tror vil ta flere tiår. Utslippene skal starte om to år.

Daglig pumpes det ut flere tonn med nylig forurenset vann, og nesten alt av radioaktivt materiale fjernes. Likevel blir noe værende, blant annet tritium.

Forskere sier stoffet kun er skadelig for mennesker i store doser, og at vannet er ufarlig etter å ha blitt tynnet ut.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) støtter den japanske regjeringa. De sier utslippet ligner prosesser for å bli kvitt radioaktivt vann fra atomanlegg andre steder i verden.

Fakta om Fukushima-katastrofen Ekspandér faktaboks 11. mars 2011 ble kysten nordøst i Japan rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv som ble utløst klokken 14.46. Over 18.000 mennesker mistet livet.

Kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo. Alle de tre reaktorkjernene smeltet ned, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer.

Flere hundre tusen mennesker ble evakuert fra området ved kraftverket på grunn av strålingsfaren.

Minst 1.600 personer, mange av dem eldre, har dødd av fysiske og psykiske belastninger som følge av evakueringen.

Oppryddingen på og rundt det ødelagte kraftverket er ventet å ta opptil 40 år.

Tre tidligere sjefer ved Fukushima-anlegget ble i 2017 tiltalt for ikke å ha forsterket atomkraftverket til tross for at de var klar over faren for at en tsunami kunne utløse en atomulykke. 19. september 2019 ble de frifunnet av en domstol i Tokyo.

Misnøye

Lokale fiskere er derimot ikke glade for avgjørelsen. Etter atomulykka har de slitt med å gjenoppbygge tilliten til lokal sjømat. Nå er de redde for at arbeidet er spolert.

– De sa til oss at de ikke ville slippe ut vannet uten støtte fra fiskerne, sa Kanji Tachiya til kringkasteren NHK før kunngjøringen. Han leder ei gruppe fiskere i Fukushima.

Miljøorganisasjonen Greenpeace har også lenge vært skeptisk til planene. De mener at det forurensede vannet kan skade menneskets arvestoff, DNA.

Det er også misnøye i Japans naboland. Allerede før nyheten ble kunngjort, uttrykte Sør-Koreas utenriksminister «alvorlig bekymring».

Landet innkalte mandag den japanske ambassadøren for å protestere, melder Reuters.

Kina uttrykker seg i sterkere ordelag. Utenriksdepartementet har sendt ut en uttalelse.

– Denne tilnærmelsen er ekstremt uansvarlig og vil gjøre alvorlig skade på den internasjonale folkehelsa, sikkerheten og vesentlige interesser til folk i nabolandene.

Beijing sier videre at havet er «menneskehetens felles eiendom» og at utslippet ikke bare angår Japan.

Tritium er i nedre skala av farlighet når det gjelder radioaktivitet. Selv om det er store voum med vann, som japanske myndigheter planlegge rå slippe ut, så er farligheten relativt liten. Både fordi det er en lav konsentrasjon av tritium i dette vannet, og fordi tritium i seg selv har en lavere farlighetsgrad enn mange andre radioaktive stoffer.

Norsk ekspert er ikke bekymra

Nils Bøhmer er sektordirektør hos Norsk nukleær dekommisjonering (NND). Oppgava deres er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere det radioaktive avfallet herfra.

Han sier utslippene som Japan legger opp til ikke er farlige. Selv om store volumer med forurenset vann skal slippes ut, er konsentrasjonen av det radioaktive stoffet tritium lavt. Tritium er også i nedre skala av farlighet når det gjelder radioaktivitet.

Han tror ikke japanske fiskere trenger å være bekymra. Likevel forstår han at de er negative til nyheten.

– Dette er lave konsentrasjoner av et relativt lite farlig radioaktivt stoff. Samtidig tror jeg japanske fiskere uttrykker en mistillit til myndighetene etter Fukushimaulykka. Her er det viktig at japanske myndigheter er åpne med sine data og undersøkelser. Men også at man åpner opp for internasjonale forskere til å gjøre uavhengige undersøkelser av utslippene, sier Bøhmer.