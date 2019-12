Vil slippe ut radioaktivt vann fra Fukushima i havet

De tre reaktorkjernene smeltet ned etter at atomkraftverket ble rammet av en voldsom tsunami forårsaket av jordskjelv i mars 2011.

Én million tonn radioaktivt kjølevann er siden samlet opp i 1000 store tanker, men disse er nå i ferd med å fylles.

Det statlige byrået for naturressurser og energi i Japan hadde mandag et møte for å bestemme hva de skal gjøre med det radioaktive vannet.

Alternativene er ifølge nyhetsbyrået AFP enten å tømme det radioaktive kjølevannet ut i havet eller å fordampe det ut i lufta, eventuelt en kombinasjon av disse to måtene for å bli kvitt det.

Fakta om Fukushima-katastrofen Ekspandér faktaboks 11. mars 2011 ble kysten nordøst i Japan rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv som ble utløst klokken 14.46. Over 18.000 mennesker mistet livet.

Kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo. Alle de tre reaktorkjernene smeltet ned, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer.

Flere hundre tusen mennesker ble evakuert fra området ved kraftverket på grunn av strålingsfaren.

Minst 1.600 personer, mange av dem eldre, har dødd av fysiske og psykiske belastninger som følge av evakueringen.

Oppryddingen på og rundt det ødelagte kraftverket er ventet å ta opptil 40 år.

Tre tidligere sjefer ved Fukushima-anlegget ble i 2017 tiltalt for ikke å ha forsterket atomkraftverket til tross for at de var klar over faren for at en tsunami kunne utløse en atomulykke. 19. september 2019 ble de frifunnet av en domstol i Tokyo.

Kan ikke lagre

Det ble ikke truffet noen avgjørelse på mandagens møte om hva de skal gjøre med vannet, men en avgjørelse presser seg frem.

– Vi har ingen mulighet for å lagre vannet stort lengre, opplyser en talsmann for byrået.

Tonnevis med radioaktivt kjølevann blir daglig pumpet opp og filtrert ved kraftverket, men det radioaktive stoffet tritium lar seg ikke filtrere bort.

– Bare farlig i store doser

Tritium er ifølge eksperter kun farlig for mennesker i store doser.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mener derfor at det vil være forsvarlig å slippe det radioaktive vannet ut i naturen.

En slik beslutning vil likevel trolig utløse sterke protester, både fra miljøvernere, lokale fiskere og Japans naboland.