Folk fanga i ruinane etter jordskjelv i Japan

Tysdag morgon norsk tid skal om lag 120 menneske vere fanga i ruinane etter at eit kraftig jordskjelv ramma Ishikawa-regionen i Japan måndag.

Men på grunn av skadde og blokkerte vegar, skal redningsarbeidet vere svært krevjande.

Den japanske hæren skal ha sendt over tusen tilsette til Notohalvøya, som skal vere det hardast ramma området.

Statsminister Fumio Kishida seier at landet no står overfor «ein kamp mot klokka» for å redde overlevande.

Ifølge japanske medium er det hittil registrert at 48 personar skal ha mista livet etter jordskjelvet. Det er venta at talet vil stige dei neste timane.

Halvparten skal ha mista livet i byen Wajima, der over 100 heimar og bygningar skal ha blitt fullstendig øydelagde.

Wajima var ein av dei hardast ramma byane. 14 personar skal vere begravde i ruinane her. Foto: Kyodo via / AP

Faren er ikkje over

Nærare 100.000 fekk måndag beskjed om å evakuere til tilfluktssenter, som idrettshallar og skular. Sidan har det blitt registrert 155 jordskjelv, ifølge japanske meteorologar.

Det største skjelvet hadde ein styrke på 7,6, som er det nest høgste på skalaen.

Det er første gong det er registrert eit så kraftig jordskjelv i Ishikawa-regionen. Bygningar i Tokyo, som ligg 300 km unna, skal ha rista.

Jordskjelva skal ha blitt utløyste i havet rett utanfor Notohalvøya, og ein flodbølge på 1,2 meter blei registrert i byen Wajima. Skip skal ha blitt skylt på land og hus ut i havet.

Det er frykta at det vil kome fleire jordskjelv og etterskjelv dei neste dagane:

– Bebuarane må vere på vakt for ytterlegare moglege skjelv, og eg oppmodar folk i område der tsunamiar er venta, å evakuere så snart som mogleg, sa statsminister Kishida måndag.

Notohalvøya var episenteret for dei kraftigaste jordskjelva måndag. Dei høgste flodbølgene registrerte her, var på 1,2 meter. Foto: JIJI PRESS / AFP