Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa skal nå teste ut flyet X-59. Det har en radikal form som skal løse det største problemet i forbindelse med superrask luftfart.

Tirsdag fikk Lockheed Martin tillatelse til å bygge flyet for Nasa.

Supersoniske passasjerfly er ikke noe nytt. Den legendariske «Concorde» fløy for første gang i 1969. Det flyet kan du ikke bruke nå. Siste tur skjedde for seksten år siden.

Det Nasa gjør nå, er å unngå det som gjorde livet til «Concorde» vanskelig.

Det bråkte så mye at ingen ville ha det over hodet sitt. Det ble forbudt å fly supersonisk over land. Resultatet var at «Concorde» ble et nisjeprodukt som døde på grunn av høye kostnader.

BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN: 25. juli 2000 tok det fyr en Concorde etter avgang fra Charles de Gaulle flyplassen utenfor Paris. Alle i maskinen omkom. Å bygge om resten av flåten for å oppfylle de nye sikkerhetskravene ble vurdert som for dyrt. Foto: TOSHIHIKO SATO / AP

Problemet med smellet

Flyr du fortere enn lyden, så beveger du deg også fortere enn det trykkbølger i luften greier å bevege seg. Trykkbølger oppfattes som lyd. Når du snakker, lager du trykkbølger. Når et fly presser seg gjennom luften, lager det også trykkbølger.

Når noe beveger seg fortere enn lydhastigheten kan disse trykkbølgene bli samlet sammen til et lydsjokk. Det høres ut som noe eksploderer.

Lyden fra en «Concorde» kunne vekke folk om natten, og ble oppfattet som ubehagelig.

Dette var en lyd som ble sendt mot bakken så lenge flyet var i overlydsfart, og ikke bare når det brøt lydmuren. Det var et problem for alle i de områdene flyet passerte.

OVERLYDSDRØNN: Her har Nasa greid å fotografere trykkbølgene fra et fly som beveger seg fortere enn lydhastigheten. Disse trykkbølgene smelter sammen og blir oppfattet som en eksplosjon. Foto: Nasa

Skal lage mindre smell

Det Nasa har funnet ut, er at dette skarpe smellet kan reduseres til noe mye mildere. Det blir sammenlignet med en bildør som går igjen.

Ved å forme flykroppen riktig og bruke små utstikkende flater så unngår de at mange trykkbølger smelter sammen til et stort sjokk.

Alt er grundig simulert i datamaskiner og vindtunneler. Prinsippet må likevel demonstreres under ekte flyginger. Det skal skje i 2021.

EKSTREM UTGAVE: Dette er et mulig supersonisk passasjerfly. Her er nesen strakt langt ut for å spre trykkbølgene så mye som mulig. Foto: Lockheed Martin

Flere står klare

Det er en rekke selskaper som står klare til å utnytte teknologien når den er testet ut. Samtidig foregår det arbeide i den amerikanske forvaltningen for å endre reglene slik at det blir enklere å åpne for å fly supersonisk over land.

Først i løypa er selskaper som ønsker å gi travle sjefer i store selskaper muligheten til å reise fort i små fly. Det vil gi betydelige tidsbesparelser.

– En typisk kunde vil spare inn 142 timer i året, sier direktør Tom Vice i selskapet Aerion Corporation til CNN.

FRA DEMONSTRASJON TIL VIRKELIGHET: Det eksperimentelle flyet til Nasa kan skaleres opp til et passasjerfly. Foto: Nasa

Store fly

Concorde ble aldri et fly for den vanlige flyreisende. Det var alltid for dyrt, selv om mange entusiaster tok seg råd til en tur.

Selskapene som planlegger å tilby folk plass i store superraske fly vil heller ikke kunne konkurrere på pris med de vanlige operatørene. Drivstoffutgiftene er for høye.

Designet av flyet vil heller aldri være optimalt. Flyet må både kunne operere sub-sonisk og supersonisk. De to hastighetsområdene har forskjellige krav, noe som vil føre til ineffektivitet for et fly som skal takle begge.

Fysikken i forbindelse med overlydsfly er nådeløs. Du bruker så mye energi at det ikke spiller noen stor rolle at flyturen tar kortere tid. Dersom et supersonisk fly bruker drivstoff som produserer CO₂, så vil det alltid være mindre miljøvennlig enn et vanlig fly for hver kilometer det flyr.

De nye operatørene er klar over dette, og har flere PR-fremstøt der de skriver om planting av trær og bruk av biodrivstoff.

IKKE SCIENCE FICTION: Britiske Reaction Engines utvikler romfartøyet Skylon. En variant av denne vil kunne frakte passasjerer fra by til by. London-New York vil ta litt over en time. Foto: Reaction Engines

Virkelig raske fly

Et britisk selskap arbeider hardt for å kunne tilby flyreiser som tar minimalt med tid. Reaction Engines mener de har løst problemene i forbindelse med det som kalles hypersonisk luftfart.

De planlegger å lage fly som beveger seg fem ganger raskere enn lyden. Dette betyr en marsjfart på 5300 kilometer i timen i den høyden de kommer til å fly.

Denne hastigheten kommer med noen utfordringer. Blant annet sørger friksjonen for at det er så varmt at flyet ikke kan ha vinduer.

BLIR VIRKELIGHET NÅ: Dette er en utgave av romfartøyet Starship. Det ble bygd i Texas. SpaceX planlegger å bruke farkosten også til superrask transport fra storby til storby. Foto: Loren Elliott / AFP

Så raskt som mulig

Den hurtigste transporten som nåværende teknologi åpner opp for, er med raketter. Det amerikanske romfartsselskapet SpaceX ønsker å tilby sitt «Starship» til rike folk som bare må komme seg rundt veldig fort.

«Starship» vi ta av fra flytende plattformer utenfor store kystbyer. Passasjerene vil bli sendt ut i rommet. Innen en time vil de kunne lande hvor som helst på planeten.

Denne transportformen har mildt sagt et stort klimaavtrykk.

Det kan derfor kanskje være en trøst at grunnleggeren av SpaceX, Elon Musk, ser på hvordan han kan få til elektriske supersoniske passasjerfly.