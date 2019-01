Dette er den nye raketten til Elon Musk

Farkosten er under bygging ved anlegget til SpaceX i McGregor, Texas. Det har fått navnet «Starship Hopper». Navnet avslører hva det skal gjøre: Det skal fly opp og ned i atmosfæren for å teste ut en nytt konsept SpaceX arbeider med.

Samtidig med testprogrammet bygger selskapet romraketten «Starship». Det skal bli det nye flaggskipet i flåten til SpaceX.

Målet for «Starship» er å transportere mennesker til planeten Mars. For å få til det, må raketten kunne lande trygt på overflaten.

Les også: Skal kolonisere Mars

Det er slike landinger som blir det viktigste «Starship Hopper» skal teste ut.

DA RAKETTER SÅ SLIK UT: RTV-G-4 Bumper blir skutt opp i USA. Det var en tysk V-2 med en WAC Corporal på toppen. De store finnene og den avrundede kroppen var slik ingeniørene mente raketter skulle se ut. Foto: Wikimedia

Ser ut som noe fra 30-tallet

Den nye raketten ser omtrent ut som det tyske våpenet V-2 fra Den andre verdenskrig. Den er også lik fantasi-rakettene som ble vist fram i science fiction blader på 1930-tallet. Det var slik romraketter så ut på den tiden, 20–30 år før den første ekte raketten.

Elon Musk meldte i fjor at de hadde endret designet på det planlagte romskipet «Starship». Resultatet av ingeniørstudiene viste blant annet at tre store vingeformede finner nederst ville gi store fordeler.

– Det nye designet er ikke intuitivt. Det er herlig, skrev Musk på Twitter.

SOM I TINTIN: I romfartsforum blir den nye raketten til SpaceX sammenlignet med fartøyet tegneseriefiguren brukte da han dro til månen. Foto: JOEL ROBINE / AFP

Meget uventet materiale

Noe som skiller den nye raketten fra alle andre nåværende romraketter, er fargen.

– Det er som flytende sølv, skriver Musk.

Det blir spekulert i romfartsforum at SpaceX må ha fått til et gjennombrudd innen materialteknologien. De skal bruke rustfritt stål som blir utsatt for ekstrem kulde. Da blir det hardere.

RUSTFRITT STÅL: Nærbilder av den nye raketten Starship Hopper viser at den består av mange metallplater som er sveiset sammen. Musk hevder at det ferdige produktet ikke vil ha synlige sømmer. Foto: Miguel Roberts / AP

– Hardt, rustfritt stål når det er så kaldt er litt bedre enn karbonfiber, litt dårligere enn fiber i romtemperatur og meget mye bedre når det blir varmt, skriver Musk.

Det rustfrie stålet gjør det også unødvendig å male raketten. Det samme gjelder varmeskjold. Stålet, kombinert med aktiv, innvendig kjøling med flytende metan vil takle den ekstreme temperaturen som oppstår når romskipet kommer tilbake gjennom jordens atmosfære etter en tur til Mars.

SLIK SKAL DET SE UT: Starship vil være høyere enn Starship Hopper. Den vil bli sendt ut i rommet på toppen av bæreraketten Superheavy. Foto: SpaceX

Ikke med mennesker

Alle de store, ytre delene av «Starship Hopper» er nå satt sammen. SpaceX har tidligere meldt at de første «hoppene» skal begynne tidlig på nyåret.

Det er klart at det ikke kommer til å være mennesker om bord i raketten under disse testturene. Det er alt for farlig. Da SpaceX gjorde det samme med raketten «Grasshopper» under utviklingen av Falcon 9, så endte det hele med en spektakulær eksplosjon.

Elon Musk hadde i forkant klaget på at det ikke hadde skjedd noen ulykker med farkosten.

Les også: Immigranten fra Afrika som ble en suksess i USA

– Det betyr at du ikke tester den aggressivt nok, sa Musk.