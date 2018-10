Mukwege var i operasjonssalen da han fikk Nobel-nyheten: – Alle ropte så høyt!

Fredag ble det kjent at Denis Mukwege og Nadia Murad deler årets fredspris for sin kamp mot menneskehandel og voldtekt som våpen.

Mukwege har i en årrekke behandlet kvinner som er utsatt for voldtekt ved Panzi-sykehuset i Øst-Kongo. Det var her Mukwege, som har blitt nominert til Nobels fredspris en rekke ganger de siste årene, mottok nyheten om at han er årets vinner.

Mukwege var inne på operasjonssalen da han fikk nyheten, men kom ut og feiret med sine kollegaer. Kilder ved sykehuset opplyser imidlertid at jubelen etter hvert fortsatte i gatene i Bukavu, ettersom det foregår operasjoner ved klinikken.

– Da vi fikk vite det så ropte alle høyt. Folk danset og var glade. Vi ble veldig glade. Men jeg er på jobb nå så jeg kan ikke snakke. Det er veldig travelt her, sier Crispin Kashale, som er kommunikasjonssjef for sykehuset.

Her har Denis Mukwege og hans medarbeidere fått vite at Mukwege mottar Nobels fredspris for 2018. Foto: Kirkens Nødhjelp

Kona gråt av glede

Kashale mener årets utdeling kommer til å få stor betydning for arbeidet for å fremme situasjonen til kvinner som har blitt utsatt for seksualisert vold.

– Disse kvinnene og hele situasjonen i Kongo vil nå kommer frem i lyset på grunn av denne prisen, sier Kashale.

Mukwege har foreløpig ikke vært tilgjengelig for å kommentere nyheten selv.

Videoer NRK har fått tilgang til fra Kirkens Nødhjelp viser også Mukweges kone, Madame Madeleine Kaboyi Mukwege, som begynner å gråte av glede når hun får høre at ektemannen mottar årets fredspris.

Madeleine Kaboyi Mukwege har selv blitt tildelt en pris fra Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon BEATIL-ALT, med begrunnelsen at Dr. Mukwege har oppnådd alt han har gjort takket være henne. Paret har to døtre og tre sønner sammen.

Madame Madeleine Kaboyi Mukwege gråter av glede når hun får høre at ektemannen Denis Mukwege mottar Nobels fredspris.

– Helt overveldet

Denis Mukwege er en av få menn som har engasjert seg i voldtekt som en krigsstrategi og bidratt til å få temaet på den internasjonale dagsordenen.

Jublende kvinner ved Panzi-sykehuset i Øst-Kongo, etter at det ble kjent at Denis Mukwege mottar Nobels fredspris for 2018. Foto: Kirkens nødhjelp

Mukwege er grunnleggeren av Panzi Hospital, et sykehus i Kongo som har spesialisert seg på å ta imot og behandle kvinner som er utsatt for seksualisert vold. Hver måned tar de imot og behandler 400 kvinner som er blitt utsatt for gruppevoldtekter.

Gro Bøckmann Randby i Christian Relief Network har også jobbet med Mukwege.

– Jeg er helt overveldet. Etter seks år får han endelig anerkjennelse for denne enorme innsatsen. Dette er en stor anerkjennelse for ham og ikke minst de hundrevis av kvinner som har jobbet med Mukwege. Det er også en anerkjennelse for alle de skadde kvinnene, sier Randby til NRK.

Fotballspilleren Musha Bakenga, som spiller for eliteserieklubben Tromsø, er Mukweges nevø. NRK snakket med Bakenga på vei til treningsfeltet fredag.

– Det er stort. Det finnes ikke ord på hvor fortjent det er. Jeg er sjokkert og rørt. Det er en fantastisk følelse, sier Bakenga til NRK.

Fotballspilleren Musha Bakenga jubler når han får høre at onkelen mottar Nobels fredspris for 2018.

Lundestad overrasket

Den kongolesiske legen har vært en gjenganger på nominasjonslisten til fredsprisen, og blant forhåndsfavorittene år etter år.

Tidligere direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestad, sier til NRK at han er overrasket over at Denis Mukwege og jesidikvinnen Nadia Murad tildeles årets fredspris.

– Jeg er overrasket fordi komiteen tidligere har hatt et prinsipp om å ikke å gå inn i helsespørsmål, sier Lundestad.

Mukwege har tidligere blitt nominert av blant andre SV-leder Audun Lysbakken og av Flyktningshjelpens generalsekretær Jan Egeland, men det er altså først i år han har nådd opp.

Lundestad, som var sekretær for Nobelkomiteen i 25 år frem til 2014, sier komiteen ikke har gitt prisen til Mukwege tidligere fordi man har nølt med å gå inn på helserelaterte spørsmål.

– Det ble stilt spørsmål ved hvor direkte dette var relatert til fred, sier Lundestad.

Flere priser tidligere

Mukwege har tidligere mottatt både FNs menneskerettighetspris og EU-parlamentets Sakharov-pris for arbeidet for voldtektsofre og mot voldtekt som våpen.

Her har Denis Mukwege akkurat kommet ut av operasjonsstuen og fått nyheten om at han mottar Nobels fredspris for 2018. Foto: Kirkens nødhjelp

Ved å gi prisen til Mukwege sammen med Murad får komiteen også belyst IS' og andre terrorgruppers brutale fremferd i land som Irak og Syria i tillegg til den dystre historien i Mukweges hjemland Kongo.

Mukwege har vektlagt at denne typen seksuelle overgrep mot kvinner kan forstås som et sakte utfoldende folkemord, og at kampen mot det må skje gjennom forbrødring mellom menn, som sier at dette må bekjempes i både lokalsamfunn og militære enheter.

– Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre. Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

Bel. dokumentar. Doktor Mukwege behandler kvinner som har blitt utsatt for gruppevoldtekter av Rwanda-militsen i Den demokratiske republikken Kongo. I 2014 ble han tildelt Sakharovprisen for tankefrihet for sitt fryktløse engasjement for å få satt en stopper for disse grusomme overgrepene. Han har blitt utsatt for en rekke dødstrusler og får nå beskyttelse av FNs fredsbevarende styrker. Og sammen med seg i kampen for rettferdighet har han kvinnene som har fått tilbake sin verdighet takket være ham. (L'homme qui répare les femmes: la colère d'Hippocrate)