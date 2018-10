Mushaga Bakenga om onkel Denis: – Jeg er sjokkert og rørt. Det er en fantastisk følelse

Bakenga var på vei av treningsfeltet med en skade da NRK kunne fortelle han at onkelen får Nobels fredspris.

– Å fy... seriøst? Yes, var Bakengas umiddelbare reaksjon.

– Det er på tide. Han har fortjent det lenge nå. Jeg ble rørt, fortsetter han.

Tromsø-spissen har i flere intervju sagt at onkelen Denis er en av hans største inspirasjonskilder.

– Det er stort. Det finnes ikke ord på hvor fortjent det er. Jeg er sjokkert og rørt. Det er en fantastisk følelse, forteller Bakenga til NRK.

– Han inspirerer meg, både i måten han lever på og måten han gjør ting på. Han står bak det han sier og er en veldig vis mann. Jeg liker vise menn og håper jeg en gang blir det selv. Han er et godt forbilde, forteller Bakenga.

RØRT: Mushaga Bakenga er svært stolt over jobben onkelen gjør. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– En ekstrem dag

– Hvordan skal dette feires?

– Med en ispose rundt ankelen og ringe mamma som sikkert skriker som aldri før nå. Dette er en ekstrem dag, jeg er stolt nå, svarer Bakenga.

– Det er alltid et sjokk når beskjeden kommer. Det er fortjent, han har sått på i lang tid. Det var på tide rett og slett, fortsetter han.

Satt på jobb da nyheten kom

Denis Mukweges søster Fiffi satt på kontoret på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets kontor i Trondheim da hun fikk nyheten om brorens fredspris.

– Det er stas, det er veldig stas at det endelig skjer. Det er noe vi har ventet på siden han ble nominert første gang. Plutselig hørte jeg navnet hans og tenkte wow! Det er nå det skjer. Han har kjempet for dette i mange i år, sier Fiffi Mukwege Namugunga til NRK.

Hun er stolt over den jobben han gjør.

– Jeg vet at han gjør en kjempebra jobb, som han ikke kan kjempe alene. Han har fått satt et veldig viktig tema på dagsorden og hvis Nobelprisen kan styrke det, så sier jeg bare: Hipp hipp hurra.

Lillesøster er stolt over storebror og fredsprisvinneren Denis Mukwege. Du trenger javascript for å se video. Lillesøster er stolt over storebror og fredsprisvinneren Denis Mukwege.

Mukwege: Holdt på å bli drept

Legen Denis Mukwege har brukt store deler av sitt voksne liv til å hjelpe ofrene for seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo.

Etter opprettelse av Panzi-hospitalet i Bukavu i 2008 har doktor Mukwege og hans stab behandlet tusener av pasienter utsatt for slike krenkelser.

De fleste overgrepene har skjedd med bakgrunn i en langvarig borgerkrig som har kostet mer enn seks millioner kongolesere livet, heter det i begrunnelsen.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege er tildeles årets fredspris. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Mukwege er en gjenganger på nominasjonslisten til Nobels fredspris. Da Mukwege i 2014 gjestet talkshowet Skavlan, fortalte han blant annet om hvordan han var nær å bli drept i oktober 2012 av personer som misliker arbeidet han driver for kvinner.

Et symbol

Nobelkomiteen løfter frem Mukwege som det fremste og mest samlede symbolet i kampen mot seksualisert vold både i Kongo og internasjonalt.

– Hans utgangspunkt er «justice is everyone’s business». Menn som kvinner, offiserer som menige soldater, myndigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har alle et medansvar for å varsle om, og bekjempe, denne typen krigsforbrytelser. Doktor Mukweges langvarige, dedikerte og uegennyttige innsats på dette området kan ikke overvurderes, skriver Nobelkomiteen.