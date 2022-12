– I fengselet er du i en slik tilstand at du venner deg til alt. Du er aldri alene. Det er folk rundt deg hele tida. 30 personer bor sammen på et altfor lite rom.

Darja Tsjultsova forteller om hvordan livet bak murene i et belarusisk fengsel artet seg for henne. I nesten to år satt hun fengslet, dømt for å ha forstyrret kollektivtrafikken.

I helgen mottok Ales Bjaljatski Nobels fredspris. Han sitter fengslet i Belarus, og kona Natallia Pintsjuk tok imot prisen på hans vegne.

Les også: Fredsprisvinner: Kompromiss med Russland er ikke fred

Bjaljatski deler prisen med den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL) Nobels fredspris.

Ydmyket og straffet

Det er en alvorstung 25-åring som møter NRK. Oppholdet i fengselet har satt sine spor. Hun forteller at det ikke skulle mye til før de innsatte ble straffet.

– Hvis du ikke hilste på fangevokterne, kunne du bli tvunget til å gå rundt og rundt en av bygningene på fengselsområdet å rope god dag for hver 5. meter. Vi fikk dusje én gang i uka, men gjorde du det på feil dag, ble du straffet. Du blir ydmyket og tilintetgjort som menneske, sier hun.

Pågrepet da hun filmet minnemarkering

Tsjultsova er journalist og var på jobb for den uavhengige TV-kanalen Belsat den dagen hun ble pågrepet.

Gjennom høsten 2020 hadde hun dekket mange demonstrasjoner.

Etter at Aleksandr Lukasjenko hadde utropt seg sjøl som vinner av presidentvalget i august for to år siden, hadde tusenvis av demonstranter gått ut i gatene. Lukasjenko ble anklaget for å ha juksa til seg seieren.

Søndag 15. november 2020, skulle Tsjultsova og kollega Katsiaryna Andreyeva dekke en minnemarkering i hovedstaden Minsk. Få dager tidligere hadde en 31 år gammel mann dødd på sjukehus etter å ha blitt banka opp av ukjente menn. Myndighetene har benektet at de har hatt noe med dødsfallet å gjøre.

Markeringen ble ikke fredelig.

Tsjultsova forteller at de filma hvordan politiet slo demonstranter, avfyrte skudd og kasta sjokkgranater.

– De som styrer Belarus i dag er veldig redd for direktesendinger. De vil ikke at folk skal få vite hva som foregår. Derfor avsluttet de streamen vår og vi ble pågrepet, sier Tsjultsova.

Kollegene ble først varetektsfengslet. Etter hvert forsto de at situasjonen var mye mer alvorlig.

Tre måneder senere ble begge dømt til to års fengsel for å ha forstyrret kollektivtrafikken.

Journalistene Darja Tsjultsova og Katsiaryna Andreyeva ble i 2021 dømt til fengsel for å ha filmet direkte fra en minnemarkering. I dag er Tsjultsova fri, men kollegaen har fått en ny dom. Foto: STRINGER / Reuters

– Veit ikke hvordan jeg har det

I Belarus er minst 35.000 personer pågrepet siden demonstrasjonene starta sommeren 2020.

President gjennom 28 år Aleksandr Lukasjenko, nekter å gi slipp. Fortsatt fengsles folk for protestene i 2020, ifølge Vjasna. Organisasjonen ble grunnlagt av årets nobelprisvinner Ales Bjaljatski og jobber med menneskerettigheter i Belarus.

I september ble Tsjultsova sluppet fri. Noe av det første hun gjorde var å dra bort sammen med mammaen sin. De hadde snakket sammen på telefon fra fengselet, men samtalene var vanskelige.

– Da jeg fikk ringe hjem sto det alltid en fengselsansatt bak meg og pusta meg i ryggen. Før samtalene sa de ofte ting som gjorde at jeg ble opprørt. Da jeg hørte mamma sin stemme i telefonen hadde jeg ofte en klump i halsen og jeg klarte ikke å si fortelle hvordan jeg hadde det, forteller hun.

Mens Tsjultsova nå er fri, er det verre med kollegaen. Katsiaryna Andreyeva har fått en ny dom. I sommer ble hun dømt for høyforræderi og fikk åtte år i fengsel.

Tsjultsova sier hun vil fortsette å jobbe som journalist, men nå fra Polen.

Hun er usikker på hva oppholdet i fengselet har gjort med henne.

– Jeg veit ikke hvordan det står til med meg. Da jeg ble løslatt var det også blitt krig. Jeg veldig opprørt over det som skjer i mitt eget Belarus, men også over det som skjer i Ukraina.

Tsjultsova tør likevel å håpe på bedre tider. På spørsmål om det virkelig er håp, smiler 25-åringen for første gang under intervjuet.

– Jeg er verken politiker eller analytiker, men jeg tror at i det øyeblikket Ukraina vinner krigen, kommer Belarus også til å forandre seg radikalt. Selvfølgelig er det håp. Håpet forsvinner aldri.

– Ikke glem Belarus!

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja er også i Norge i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. I hjemlandet sitter hennes mann fortsatt i fengsel.

Hun sier folket i Belarus støtter Ukraina, selv om det autoritære regimet hjelper Putin og Russland i krigen.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok imot Svetlana Tikhanovskaja på Statsministerens kontor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er regimet som angriper, ikke folket. Folket i Belarus står sammen med Ukraina, sier Tikhanovskaja til NRK.

Mannen har sittet i fengsel siden 2020, og Tikhanovskaja selv lever i eksil.

Hun sier årets fredspris er viktig for kampen mot diktatur i Belarus.

– Prisen er en påminnelse om at Belarus ikke er glemt og ikke forlatt, sier hun.

Tikhanovskaja har en bønn til det norske folk:

–Det viktigste av alt er å skille klart og høylytt mellom det belarusiske regimet og det belarusiske folk. Ord er viktige, sier hun.