Sent onsdag kveld norsk tid møttes demokrater og republikanere i Det hvite hus.

Halvannen uke etter at deler av USAs statsapparat ble stengt, håpet president Donald Trump å få til et kompromiss om penger til en planlagt mur ved grensen til Mexico.

Han er tvunget til å samarbeide etter at Demokratene vant flertallet i Representantens hus i mellomvalget i november.

Torsdag tar Nancy Pelosi over som leder av Representantnes hus i Kongressen.

Sammen med demokraten Chuck Schumer var hun invitert til Det hvite hus for å snakke om grensemuren og øvrig sikkerhet langs Mexico-grensen.

Sist gang de var i Det hvite hus kranglet Trump og de to for åpent kamera.

Pelosi og Schumer var i møte med Trump i Det hvite hus 11. desember. De demokratiske lederne har bedre kort på hendene nå, etter nyttår er det Demokratene som har flertall i Representantenes hus i Kongressen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Ingen løsning klar

Onsdag rikket ingen av partene seg, og dermed ble det ingen løsning på nedstengningen i statlig sektor.

Gruppeleder Nancy Pelosi sa utenfor Det hvite hus at Kongressen raskt vil banke gjennom et vedtak om å få statsapparatet i sving igjen uten å gi penger til Trumps planlagte grensemur.

Demokratene ber Trump åpne budsjettet Du trenger javascript for å se video.

Problemet er at presidenten allerede har avvist en slik løsning.

Demokratene sier de spurte Trump direkte om hvorfor han ikke ville godta deres pakke.

– Jeg ba ham gi meg én god grunn til å la nedstengningen fortsette. Han kunne ikke gi meg et godt svar, sier Chuck Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet.

– Vi håpet de ville ombestemme seg, legger han til.

Republikanere skuffet

Også de republikanske lederne for Senatet og Representantenes hus – Mitch McConnell og Kevin McCarthy – deltok på onsdagens møte.

Sistnevnte sier det ikke er noen grunn til å la nedstengningen bli langvarig og var skuffet over at samtalene ikke førte fram.

– Vi håpet at vi det ville bli noe nærmere en forhandling, sier McCarthy og legger til at lederne planlegger å komme tilbake til Det hvite hus og fortsette å forhandle fredag.

Muren som pressmiddel

Trump har brukt stengningen av penger til driften av statsapparatet som et pressmiddel for at Demokratene skal bevilge 40 milliarder kroner til en mur mot Mexico.

Demokratene har svart med å legge en plan for å gjenåpne de delene av statsapparatet som har vært stengt siden 22. desember. Demokratene mener de kan gjøre det uten å bevilge pengene som Trump vil ha for å bygge muren mot Mexico, skriver Reuters.

Trump ønsker 40 milliarder kroner til grensemur mot Mexico. Bildet viser deler av en mur mellom California og Mexico. Foto: Guillermo Arias / AFP

– Grensesikkerhet og mur-«tingen» og nedstengning er ikke det Nancy Pelosi ønsker å starte sin tjeneste som speaker med! La oss inngå en avtale?, skrev Trump på Twitter første nyttårsdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: Senator Elizabeth Warren vil utfordre Donald Trump

Motstand mot muren

Samtidig sier presidenten at motstanden mot grensemuren er en omfavnelse av «åpne grenser og all kriminaliteten og narkotikaen åpne grenser fører med seg!», skriver NTB.

Donald Trump ønsker 40 milliarder kroner til en grensemur. Demokratene sier nei. Trump er tvunget til å samarbeide mer med Demokratene etter nyttår. Foto: Nicholas Kamm / AFP

– Demokratene har, som jeg hadde ventet, ikke satt av noen penger til en ny mur. Så oppfinnsomt! Problemet er at uten en mur er det ingen reell grensesikkerhet – og landet må til sjuende og sist ha en sterk og sikker grense mot sør, var Trumps reaksjon på forslaget.

Demokratene sier tanken om en grensemur er en distraksjon som tar oppmerksomheten bort fra mer kompliserte innvandringsproblemer og brukes til å piske opp støtte blant Trumps konservative støttespillere.

Demokratene hevder at de fleste av innvandrerne fra Mexico og Mellom-Amerika som oppholder seg i USA ikke har kommet over grensen ulovlig.

De fleste det er problemer med har blitt igjen etter at visumenes deres har utløpt eller har unnlatt å møte opp til rettshøringer om oppholdstillatelse.