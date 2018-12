Kranglet for åpent kamera i Det hvite hus

Tirsdag hadde president Donald Trump møte med minoritetsleder Nancy Pelosi og fraksjonsleder i Senatet Chuck Shcumer, begge fra Det demokratiske partiet. Møtet fant sted i Det ovale rommet i Det hvite hus og var åpent for pressen.

Innvandring, statsfinansiering og valgresultatet i November var noe av det som ble diskutert.

Uenige om grensemuren

Trump gjorde det tydelig at de var uenige om valgløftet hans om bygging av grensemur mot Mexico.

– Grensemuren vil bli bygd, men vi får se hva som skjer. Det er ikke en lett situasjon, fordi vi har ulikt syn. Vi har støtte fra Republikanerne, men ikke fra Demokratene, sa han.

Han fortsatte med å informere at de allerede har lagt ned en del arbeid i å få opp grensemurer, og at det for tiden bygges en i San Diego.

– Vi er uenig om grensemurene, og vi kommer nok ikke til enighet om det. Men vi har kommet i mål med en del andre ting som er veldig bra, sa Trump før han gav ordet til Nancy Pelosi.

– Jeg tror folk i Amerika anerkjenner at regjeringen må være åpen, og at en «shut down» ikke har noen verdi, sa Pelosi.

Vil stenge offentlige etater

Det ble starten på en samtale som utartet til en diskusjon om finansieringen av grensemuren mellom USA og Mexico. Trump har søkt om fem milliarder dollar til å finansiere flere grensemurer i neste budsjett.

– Jeg synes ikke vi skal ha denne debatten foran pressen, sa Pelosi

Demokratene har gått med på å gi 1.3 milliarder dollar til bygging av mur og andre sikkerhetstiltak rundt grensen.

– Du sier du vil stenge ned offentlige etater, dersom du ikke får det som det vil, sa Schumer.

President Trump bekreftet at han ville kunne stenge offentlige etater om han ikke får det som han ønsker.

Frist før jul

Trump har gitt Demokratene frist til 21. desember med å gå med på kravene om å bevilge beløpet han trenger til muren.

Presidentens partikollegaer har gjort det klart at han selv må komme til enighet med Demokratene, ettersom de ellers ikke vil greie å mønstre flertall for noe budsjettvedtak.

Sist en amerikanske president stengte det offentlige var i 2013, da i 16 dager. Dette kostet ifølge en analyse fra Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliarder kroner.

