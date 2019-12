En lav andel vaksinerte har ført til at Samoa har blitt svært hardt rammet av meslingutbruddet. FNs barnefond (Unicef) anslår at det bare er mellom 28 og 40 prosent av befolkningen som er vaksinert, skriver NTB.

Det har vært unntakstilstand på øya siden midten av november. Skoler og universiteter er stengt. Det er forbudt å samles offentlig for alle personer under 19 år

En kvinne fra Samoa ber foran portrettet av barnet hun mistet i messingepidemien.

Vaksineringskampanje i gang

De siste oppdaterte tallene kom mandag. Det er 3.728 tilfeller av meslinger som er registrert siden utbruddet startet. Det opplyser helsemyndighetene på øya.

Alle de 53 døde, unntatt fire personer, er barn under fire år. Siden lørdag har fem mennesker dødd. Det er registrert 198 nye sykdomstilfeller.

Det er satt i gang en offentlig vaksinasjonskampanje. Siden 20. november er over 58.000 personer fra seks måneder til 60 år blitt vaksinert. Det er mer enn en tredel av befolkningen.

Samoa ligger i Stillehavet 3000 kilometer nordøst for New Zealand. Øyene ligger omtrent midtveis mellom New Zealand og Hawaii.

Barn på Samoa står i kø for å vente på vaksinering mot meslinger.

Verst i Kongo

Mer enn 5000 mennesker har dødd av meslinger i Den demokratiske republikken Kongo hittil i år. Det opplyser Unicef på sin nettside.

Dobbelt så mange har mistet livet i meslinger enn i ebolaepidemien som har rammet landet.

En liten gutt får meslingvaksine i Kibati i det øst i Kongo. Foto: KAREL PRINSLOO / AP

– Nedarvede kulturtradisjoner og folkemedisin står ofte i veien for vaksinering av barn mot meslinger og behandling av symptomer på sykdommen, sier Edouard Beigbeder. Han er Unicefs representant i Kongo.

Meslingepidemien i Kongo skjøt fart i juni. I september ble det startet en vaksinekampanje i et forsøk på å få situasjonen under kontroll.

Meslingdødsfall på vei opp

I FN er det bekymring for økningen i antall tilfeller av meslinger. Både Unicef og Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at verden står overfor en global meslingkrise.

I tillegg til Den demokratiske republikken Kongo og Samoa, er det i år registrert utbrudd i Etiopia, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Madagaskar, Myanmar, Filippinene, Sudan, Thailand og Ukraina.

Også der det lenge har vært et høyt antall vaksinerte, som i USA og Europa, er det registrert flere tilfeller av sykdommen enn tidligere.

WHO: – Dramatisk økning av meslinger i Europa