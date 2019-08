WHO: – Dramatisk økning av meslinger i Europa

De fire landene der meslingene nå er å finne, er Storbritannia, Albania, Tsjekkia og Hellas, melder Verdens helseorganisasjon (WHO). Meslinger forebygges ved to vaksiner, mens det ikke finnes noen effektiv behandling av sykdommen hvis man først har fått den.

Dobbelt så mange som i fjor

Ifølge WHO er det registrert 89.994 meslingtilfeller i 48 europeiske land de første seks månedene i år. Det er dobbelt så mange som samme periode i fjor. Årsaken er blant annet at folk ikke vaksinerer.

I fjor var økningen på verdensbasis på 50 prosent.

Meslinger har mange liknende symptomer som andre virussykdommer, men gir til slutt et karakteristisk rødt utslett. Foto: RTV

– Det er bekymringsfullt at meslingsmitte igjen har fått fotfeste. Hvis et høyt nivå av vaksinedekning ikke oppnås og ivaretas, vil både barn og voksne lide unødvendig. I noen tilfeller vil flere dø, sier avdelingsleder Gunter Pfaff i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Fryktet datteren skulle dø

I første kvartal var det 230 personer som ble syke av meslinger i Storbritannia. En av dem var lille Alba, som ble veldig syk tidligere i år. Hun ble smittet før hun var gammel nok til å få den første dosen og lå åtte dager på sykehus.

Jilly Moss sier det var skremmende å se hvor syk datteren ble. Foto: BBC

– Da hun ble virkelig, virkelig syk slo det meg at vi kanskje ikke ville få henne med oss hjem fra sykehuset. Så vi gikk fra å bekymre oss for at hun skulle miste synet eller få en hjerneskade, til å frykte at ikke skulle få beholde henne, sier moren, Jilly Moss, til BBC.

I forrige måned foreslo regjeringen i Tyskland at det skulle innføres et vaksinekrav for barn og voksne som arbeider i barnehager og skoler. I fjor var det flere enn 400 meslingtilfeller i Tyskland.

Etter at Storbritannia mistet status som et meslingfritt land, har statsminister Boris Johnson innført flere tiltak. Leger har fått beskjed om å kontakte pasienter som ikke har fått begge vaksinedosene. Sosiale medier blir oppfordret til å slette feilaktige anti-vaksine-meldinger.

– Farlig feilinformasjon

Meslinger er en av verdens mest smittsomme virussykdommer. Den spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

Fakta om meslinger Ekspandér faktaboks Meslinger er en svært smittsom virussykdom, som skyldes meslingviruset (morbilli).

Viruset spres ved dråpesmitte, og sykdommen dukker opp 10–14 dager etter smitte.

Gir først kraftige forkjølelsessymptomer, to feberperioder og typisk utslett med feber.

Ekstremt smittsom ved hosting og nysing i forkjølelsesperioden.

På verdensbasis er meslinger vanligste dødsårsak av de barnesykdommene som kan forebygges med vaksinasjon.

Vaksinering førte til at dødsfallene gikk ned med 79 prosent fra 2000 til 2015.

I 2016 fikk rundt 85 prosent av verdens barn en meslingvaksine før fylte 2 år.

I Norge ble meslingvaksine introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. Siste registrerte dødsfall forårsaket av meslingvirus var i 1989.

(Kilde: Folkehelseinstituttet og Norsk Helseinformatikk)

– Feilinformasjon om vaksiner er like smittsomt og farlig som sykdommene den bidrar til å spre, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse denne uken.

I flere land sank meslingvaksinen etter en mangelfull forskningsrapport der autisme ble koblet til trippelvaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder.

I 2017 døde rundt 110.000 mennesker i verden av sykdommen, ifølge tall fra WHO. De fleste av dem var barn under fem år. I noen land har utviklingen gått motsatt vei. Sveits og Østerrike er nå erklært som meslingfrie land.