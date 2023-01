Helikopteret styrtet nær en barnehage i Brovary nordøst for hovedstaden Kyiv i morgentimene onsdag.

Det skal ha vært et militært helikopter som styrtet, og minst 15 mennesker er døde, deriblant tre barn. Ordføreren i Kyiv-regionen opplyste tidligere onsdag at tallet på døde er 18. Nødetatene sier onsdag formiddag at 16 omkom totalt.

Blant de døde er også den ukrainske innenriksministeren Denys Monastyrskyj, viseinnenriksminister Jevhenij Jenin, og statssekretær Yurij Lubkovytsj i innenriksdepartementet.

Helikopteret var på vei til fronten for krigen, ifølge presidentens kontor.

Denys Monastyrskyj, Jevhenij Jenin, og Yurij Lubkovytsj er blant de døde i helikopterstyrten i Kyiv. Foto: TELEGRAM

Monastyrsky hadde blant annet ansvaret for politi- og sikkerhetsmyndighetene i Ukraina.

– Det er et stort tap for landet, sier statsminister Denys Sjmyhal.

Ukjent årsak

Helikopterstyrten førte til en voldsom brann i bygningene rundt. I tillegg ble 29 mennesker skadet, ifølge ordføreren i byen.

Voldsomme ødeleggelser etter helikopterstyrten i Kyiv onsdag.

Årsaken til helikopterstyrten er ikke kjent. Russland har ikke kommentert hendelsen, og ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om russiske angrep i området da helikopteret styrtet. Mye tyder på at det var en ulykke.

– Den fatale helikopterstyrten er en grusom tragedie, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj sier han har bedt landets politi- og sikkerhetsmyndigheter finne ut alle omstendighetene rundt det som har skjedd.

Alle i helikopteret omkom

Helikopteret hadde ni mennesker ombord. Alle omkom. Resten av de omkomne er barn og voksne som var i barnehagen. Dette sier representant for presidentkontoret.

– Det er forferdelig å høre om nok en tragisk hendelse i Ukraina, som har rammet både personer på bakken og en politikerkollega og hans medarbeidere. Dette er nok en dårlig nyhet i et land som daglig mottar dårlige nyheter, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

Et helikopter styrtet i nærheten av en barnehage i Kyiv onsdag.

Nødetatene er på plass i bydelen Brovary i utkanten av Kyiv, som har rundt 110.000 innbyggere. Videoer i sosiale medier viser blant annet en bygning står i brann.

Det skal ha vært barn og ansatte i barnehagen da helikopteret styrtet.

Nødetater rykket ut kort tid etter helikopterstyrten i Kyiv onsdag. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Det har vært litt uklart nøyaktig hvor helikopteret styrtet, men bilder fra området viser nå at det styrtet i en bygning. Bygningen har store skader og den store rotoren på helikopteret ligger på bakken.