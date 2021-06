29. april 2016 styrtet et Super Puma-helikopter ved Turøy i Øygarden kommune.

Det var den verste helikopterstyrten i Norge på 40 år og krevde 13 menneskeliv.

Etter omfattende gransking konkluderte Havarikommisjonen med at det var en feil i girboksen som førte til at rotoren løsnet fra helikopteret. Uten rotor styrtet helikopteret i fjæresteinene ved Turøy. Ingen overlevde.

Siden den gang har de pårørende ventet på et oppgjør med den franske helikopterprodusenten Airbus.

Nå har samtlige av de etterlatte fått erstatning. Det opplyser de etterlattes advokat, Stephan Eriksson, til NRK.

Hemmelig avtale

– Det er inngått forlik mellom alle de etterlatte og Airbus. Jeg kan ikke uttale meg om størrelser og slikt, det er en del av forliket at det er konfidensielt. Men alle som hadde krav mot Airbus, har fått erstatning, sier Eriksson.

Høsten 2019 gikk de etterlatte til sak mot Airbus. Det rettslige oppgjøret er nå over, etter avtalen mellom selskapet og de pårørende.

Arbeidet med et forlik har pågått det siste halvåret. Hver familie har ifølge Eriksson fått på plass sitt forlik gjennom våren frem til og med mai.

– Jeg er fornøyd med at vi kom til forlik og at de pårørende får erstatning. Men vi er ikke fornøyd med tiden det har tatt. Familiene har levd med dette i fem år, det er for lang tid.

Rotoren fra helikopteret ble senere funnet i terrenget etter at det løsnet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Eriksson har lang erfaring med å jobbe med erstatning etter slike ulykker i luftfarten. Ifølge ham tar det vanligvis mellom 1 og 1,5 år å løse slike saker.

– Er de etterlatte fornøyd?

– Det er blandet. Mange av familiene syns det har tatt for lang tid, og det har det. Det har tatt uvanlig lang tid.

Airbus har tidligere innrømmet at ulykken kunne vært unngått, da den var lik en tilsvarende ulykke utenfor Skottland i 2009.

Lyder Martin Telle var en av 13 om bord i Airbus-helikopteret. Hans kone Anny Britt Telle er en av dem som syns det har tatt for lang tid med oppgjøret. Foto: Privat

Syns det har tatt for lang tid

NRK har kontaktet Airbus, som foreløpig ikke har kommentert forliket og erstatningssummene.

En av dem som var om bord i helikopteret var Lyder Martin Telle. Enken Anny Britt Telle er glad for at det hele er nå over.

– Men vi er ikke helt fornøyde. Det har tatt altfor lang tid, og jeg forstår ikke hvorfor det har gjort det. Dette har vært en stor påkjenning for oss alle, sier hun til NRK i dag.

Hun er likevel opptatt av å sette punktum for saken.

– Det er det, føler på mange måter det. Det har vært en lang og seig prosess. Det er godt å sette punktum.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Spørsmål om fransk eller norsk jus

NRK har snakket med flere av de etterlatte. De bekrefter at pengene er utbetalt. Men betingelsene for utbetalingene gir dem munnkurv. De kan ikke fortelle hvor mye de har fått.

En av dem er verken «fornøyd eller misfornøyd» med beløpet.

– Det er ikke snakk om store summer, slike du kan høre fra amerikansk rettsvesen. I Norge vurderes bare den økonomiske siden, bortfallet av fremtidig inntekt. Tapet av en bror, far eller ektemann verdsettes ikke juridisk. For hvordan kan man verdsette et uvurderlig liv?

Ett av spørsmålene har vært om norsk eller fransk rettspraksis skal gjelde. Airbus er fransk, men ulykken skjedde i Norge. Resultatet ble en slags mellomløsning.

– Det er mulig det ikke har vært til vår fordel, rent økonomisk, sier kvinnen.

– Men nå føler vi vel at vi ikke kan bruke mer tid. Det er lenge siden nå, og oppgjøret føles som et slags punktum. Nå må vi forsøke å leve videre.