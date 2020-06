Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En smilende Nkosazana Dlamini-Zuma poserer mens Adriano Mazotti holder rundt henne. Hun er innenriksminister i Sør-Afrika, han er tobakkssmugler.

Bildet fra 2017 har dukket opp på nytt i sørafrikanske medier den siste tiden. Flere stiller spørsmål ved om mafiaen og ministeren tjener på forbudet mot tobakk.

Presset øker

Sør-Afrika er et av tre land i verden som forbyr salg av sigaretter som en av restriksjonene under covid-19-pandemien. De to andre landene er India og Botswana. Presset på å åpne opp for salg av tobakk øker.

John Steenhuisen er blant dem som antyder at mafiaen og ministeren tjener på forbudet. Han er konstituert partileder for opposisjonspartiet Democratic Alliance.

– Jeg vet om noen som kommer til å smile hele veien til banken etter at favorittministeren forbød salg av lovlig tobakk i kveld.

Det skrev Steenhuisen i en twitter-melding før forbudet startet. Bildet viser innenriksministerens møte med Mazotti.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ulovlig salg

Det ulovlige salget av sigaretter skal ha skutt i været under portforbudet. Det viser undersøkelser utført av Human Sciences Research Council (HSRC).

90 prosent kjøpte sigaretter til tross for forbudet. Det viser en annen undersøkelse ved Universitetet i Cape Town som ble utført mellom 29. april og 11. mai.

En kartong med sigaretter koster nå mellom 750 rand og 1000 rand på det svarte markedet i Johannesburg. Det tilsvarer 415 til 550 norske kroner. I Cape Town skal kartonger blitt solgt for 3000 rand eller over 1660 kroner, i følge avisa Daily Maverick.

Tette bånd

De tette båndene mellom mafiaen og innenriksministeren avsløres i boka President's Keepers: Those Keeping Zuma in Power and out of Prison.

Journalist og forfatter Jacques Pauw skriver at Adriano Mazotti skal ha sponset valgkampen til Nkosazana Dlamini-Zuma i 2017. Da stilte hun som presidentkandidat for regjeringspartiet African National Congress (ANC).

Den sørafrikanske avisa Sunday Times har også lagt fram bevis for at Mazotti og Dlamini-Zuma har møttes flere ganger.

Nkosazana Dlamini-Zuma hilser på eksmannen Jacob Zuma under en partikongress. Etter at han ble avsatt, representerer Dlamini-Zuma en mektig fraksjon i regjeringspartiet ANC. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Nkosazana Dlamini-Zuma er en sentral figur i regjeringspartiet og er tidligere leder av den afrikanske union. Da hun var helseminister i Sør-Afrika forsøkte hun å presse gjennom en medisin mot hiv som ikke ble godkjent av legemiddelverket.

Hun er ekskona til tidligere president Jacob Zuma. Han er anklaget for over 700 tilfeller av korrupsjon fra sin presidentperiode.

Tobakkssmuglere skal ha betalt titusenvis av rand i flere år til Jacob Zumas sønn Edward. Pengene skal ha blitt overført for å gi Edward Zuma større politisk innflytelse i Sør-Afrika.

En soldat gir fra seg sigaretter til en politimann. Han har konfiskert dem fra en butikk i townshipen Alexandra i Johannesburg. Salg av tobakk har vært ulovlig siden 27. mars i Sør-Afrika. Foto: MICHELE SPATARI

– Redder liv

Mandag 1. juni letter Sør-Afrika på noen av restriksjonene som ble innført for å unngå spredning i smitte av koronaviruset.

Alkohol blir lov å kjøpe i butikkene til bestemte tider. Likevel skal tobakk fortsette å være forbudt.

Ulovlig salg av tobakk skal ha økt kraftig de siste ukene. Dette bildet viser en mann som selger smuglertobakk da Sør-Afrika var inne i sin andre uke av portforbudet. Foto: EMMANUEL CROSET

Sigarettprodusentene i Sør-Afrika taper enorme summer hver dag under forbudet. Organisasjonen Fair-Trade Independent Tobacco Association (FITA) ba om en begrunnelse for forbudet. Derfor måtte Dlamini-Zuma forklare seg for retten denne uka.

– Vi ønsker å fortsette å forby salg av tobakk for å redde liv. Ved å ta vare på folks helse reduserer vi presset på helsevesenet under pandemien.

Det sa Dlamini-Zuma ifølge rettsdokumentene. Hun påpekte at personer som røyker blant annet har større risiko for luftveisproblemer. Dermed kan de være mer utsatt dersom de blir smittet av covid-19-viruset.

Samfunnskritikere og aviser som Daily Maverick stiller spørsmål ved Dlamini-Zumas begrunnelser. Hvorfor skal salg av alkohol være lov framover, mens tobakk ikke kan selges?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Røykevideo går viralt

Til tross for at innenriksminister Nkosazana Dlamini-Zuma skal ha møtt tobakkssmugleren Adriano Mazotti flere ganger, finnes det ingen klare bevis for at noen av dem tjener på forbudet.

Likevel har Dlamini-Zuma blitt latterliggjort for sine forklaringer. En av pressekonferansene hennes har gått viralt etter at en sørafrikansk DJ la musikk til innholdet.

– De som røyker slikker ofte på papiret når de ruller tobakk. Hvis de gir sigaretten til andre kan smitten spre seg raskt, sier Dlamini-Zuma.

Nå er DJ-ens versjon blitt en av de ti mest spilte låtene på Apples liste over populær musikk i Sør-Afrika.

Ingen klare bevis

Presset øker for å lette på restriksjonene for salg av tobakk i Sør-Afrika. Foreløpig er det uklart når det vil bli lov.

Innenriksminister Nkosazana Dlamini-Zuma vil at tobakk skal bli lovlig på nivå én. Det er det siste nivået for restriksjoner i Sør-Afrika. Stabssjef ved presidentens kontor, Jackson Mthembu, sier det vil skje på nivå to.

De åtte millionene som røyker i Sør-Afrika holder nok ikke pusten i påvente av et svar. Myndighetene har kommet med mange uklare meldinger om hvilke restriksjoner som skal endres de siste ukene. Er det noe røykerne vet, så er det at mye kan endre seg raskt i sørafrikansk politikk.

