Zuma stilles for retten anklaget for korrupsjon

Anklagene omfatter 16 tiltalepunkter. Ifølge påtalemyndigheten er det snakk om hele 700 tilfeller av korrupsjon, hvitvasking av penger og utpressing i forbindelse med store våpenkjøp på 1990-tallet.

Påtaleansvarlig Shaun Abrahams på fredagens pressekonferanse. Foto: Wikus De Wet / AFP

– Etter å ha vurdert saken, er det gode utsikter til at vi vil lykkes med en rettssak mot Zuma, sa påtaleansvarlig Shaun Abrahams på en pressekonferanse fredag.

Korrupsjon, hvitvasking og bedrageri er blant tiltalepunktene, som alle kan bety langvarige fengselsstraffer dersom Zuma blir kjent skyldig.

Zuma (75) var Sør-Afrikas president fra 2009 til 2018. Han har lenge hatt en rekke korrupsjonsanklager hengende over seg, og hans eget parti ANC vendte ham ryggen og tvang ham til å gå av i februar – før presidentperioden hans var over.

Han ble da erstattet at den nyvalgte ANC-lederen Cyril Ramaphosa.

Fransk våpenprodusent

Forholdene han nå er anklaget for, er knyttet til regjeringens storstilte våpenkjøp på slutten av 1990-tallet, som skjedde mens Zuma var visepresident. Sør-Afrika inngikk da en stor kontrakt med den franske våpenprodusenten Thales verdt flere milliarder dollar.

Tidligere president Jacob Zuma, her avbildet i desember i fjor, blir tiltalt for korrupsjon. Foto: Themba Hadebe / AP

Påtalemyndigheten opplyser til AFP at også Thales blir tiltalt i forbindelse med saken.

– De er medtiltalt. Når Zuma må møte i retten, må også de møte i retten, sier talsperson for påtalemyndigheten i Sør-Afrika, Luvuyo Mfaku.

Det franske selskapet har foreløpig ikke villet kommentere tiltalen. Tiltalepunktene er så langt ikke kjent.

Zuma anklages for å ha bedt om bestikkelser fra selskapet, penger som han skal ha brukt på sin egen overdådige livsstil.

Kan anke tiltalen

Zuma har mulighet til å anke tiltalebeslutningen. Blant annet kan han argumentere med at den er ugyldig fordi det er reist krav om at Abrahams må gå av som sjef for landets påtalemyndighet.

Abrahams ble i sin tid utnevnt av Zuma. I desember kom en domstol i Pretoria fram til at utnevnelsen var ugyldig fordi Zuma var mistenkt for korrupsjon da utnevnelsen fant sted. Abrahams er tidligere blitt beskyldt for å ha beskyttet Zuma mot å bli stilt for retten.

Zuma har lenge argumentert med at anklagene er politisk motivert.

I en uttalelse fra ANC fredag sier partiet blant annet at det har tiltro til det sørafrikanske rettsvesenet. Partiet oppfordret landets befolkning til å la påtalemyndigheten gjøre jobben sin, og advarte at Zuma er «antatt uskyldig inntil det motsatte er bevist».