Vinrankene strekker seg i grønt og brunt mot Du Toitskloof-fjellene. I regionen Cape Winelands produseres det meste av sørafrikansk vin. Innhøstingen av druer er over og vinen presset, men månedene som kommer er likevel usikre for vinbonde Sandile Mkhwanazi.

Han har ikke solgt en eneste flaske siden 27. mars.

– Hvis jeg ikke kan selge vin snart, må jeg rive opp vinrankene med roten, sier han.

VRIR OM PRODUKSJONEN: Mange vinbønder har permittert ansatte. Arbeiderne til Sandile Mkhwanazi har fortsatt en jobb å gå til, fordi bonden prøver å dyrke andre produkter enn vin. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Alkoholforbud

27. mars innførte Sør-Afrika portforbud for å hindre spredning av covid-19. Som et av få land i verden ble det også innført alkoholforbud.

Alkoholforbudet ble blant annet innført for å øke kapasiteten i helsevesenet, fordi rundt åtti prosent av alle akuttinnleggelser i landet har alkoholrelaterte årsaker.

De fem første ukene var det ulovlig å eksportere alkohol til utlandet og selge alkoholholdig drikke i butikkene i Sør-Afrika. 1. mai åpnet myndighetene opp for eksport til utlandet.

LAGER EGEN ALKOHOL: Maryna Calow fra Wines of South Africa mener det burde bli lov å selge vin i Sør-Afrika under portforbudet, fordi det illegale markedet vokser og mange lager sin egen alkohol hjemme. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Det anslås at den sørafrikanske vinindustrien tapte nærmere en milliard rand, som tilsvarer cirka 550 millioner kroner, på tapt eksport av varer i de første ukene av portforbudet, sier Maryna Calow.

Hun er kommunikasjonsrådgiver for bransjeorganisasjonen Wines of South Africa. Maryna forteller at det er særlig de mindre produsentene som sliter nå.

– Det er vanskelig å si hva som blir utfallet av forbudet fordi vi ikke vet når det er over. Men det anslås at 60–80 vingårder vil måtte stenge på grunn av restriksjonene.

TOMME LOKALER: Restaurantene på vingårdene i Sør-Afrika er tomme. Ingen turister får komme inn i landet. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Kål og høner

Sandile Mkhwanazi er en av de mindre vinprodusentene. Han eksporterer først og fremst til andre afrikanske land som Zimbabwe og den Demokratiske Republikken Kongo.

– For bøndene som kan eksportere til Europa, Kina og andre steder i verden er jo det en stor lettelse at det er lov å eksportere igjen. Men jeg kan fortsatt ikke selge vin, fordi grensa ut av Sør-Afrika er stengt for transport på bakken, sier Sandile Mkhwanazi.

Han vasker sålene på gummistøvlene og tar oss med inn hønsehuset på Nantes Estate. Heldigvis har han 80.000 verpehøner som gir ham en inntekt nå.

EGGENE ER REDNINGEN: Sandile Mkhwanazi sier verpehønene har reddet gården, og at han hadde måttet stenge om han ikke hadde fått inntekter fra eggene de produserer. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Etterspørselen etter egg har heldigvis gått opp under portforbudet, fordi mange lager flere måltider hjemme. Hadde jeg ikke hatt hønene så hadde jeg måttet legge ned gården, sier bonden.

Utenfor setter en mann i blå arbeidsdress seg på en traktor og starter motoren. Jorda fyker til alle kanter mens åkeren gjøres klar til planting av kål.

– Vi har aldri plantet kål før, men på grunn av pandemien må vi se på andre løsninger. Vi har en dam som gir oss vann og en ledig åker, så vi skal også prøve å tjene penger på kål og chili, sier Sandile Mkhwanazi.

IKKE ARBEIDSLEDIGE: De ansatte på Nantes Estate er glad for å ha en jobb å gå til, for det er ikke alle som er like heldige om dagen. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Storbonden

En halvtimes kjøretur fra Nantes Estate treffer vi bonden som driver en av Sør-Afrikas største vingårder. På Diemersdal Wine Estate produserer Thys Louw 3000 tonn vin i året. Bare de fem første ukene av portforbudet tapte han inntekter fra 250.000 flasker vin.

– Det er veldig vanskelig å være vinbonde nå. Jeg er glad for at jeg endelig kan eksportere til utlandet, men det er krevende å ikke vite når alkoholsalget i Sør-Afrika åpnes igjen. Vanligvis har jeg alltid en plan for økonomien, men nå er det umulig, sier Thys.

SJETTE GENERASJON: Thys Louw er sjette generasjon bonde på Diemersdal Wine Estate. Vingården på 2500 mål er en av landets største, og ligger i regionen Cape Winelands der det meste av Sør-Afrikas vin blir produsert. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Det anslås at vinindustrien taper nærmere 140 millioner kroner hver eneste uke på grunn av det nasjonale forbudet mot alkoholsalg.

– Jeg håper at myndighetene åpner opp for salg av vin snart. Hvis dette fortsetter resten av året, så er jeg redd for at jeg går konkurs, sier bonden.

Han er sjette generasjon bonde på gården. Forfedrene har blant annet overlevd spanskesyken.

– Jeg gir meg ikke så lett, og jeg håper at jeg klarer å holde gården i gang til dette er over. Likevel er jeg avhengig av at myndighetene enten støtter oss vinprodusenter eller gjør det mulig å selge vin, for eksempel på nettet, sier Thys Louw.