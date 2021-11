NRK omtalte i går videoer som skal vise at flere hundre migranter forsøkte å ta seg over grensa fra Hviterussland til Polen. EU hevder at det er Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko som har hentet flyktninger i Afrika, Midtøsten og Afghanistan og flydd til EUs grenser med landet.

Russlands utenriksminister tar imidlertid Hviterussland i forsvar.

– Jeg er ikke gal, jeg er klar over hvor dette kan lede hen, men jeg kan ikke bøye av, sa presidenten. Foto: Sergei Shelega / AP

– Det er EU og Natos krigføring som har skapt flyktningstrømmen fra Hviterussland, sier Sergej Lavrov.

Sist gang migranter strømmet til EU i tusentall, i 2015, ble strømmen stoppet ved at EU inngikk en avtale med Tyrkias Erdogan. Nå mener Lavrov EU skal gi penger til Hviterusslands Lukasjenko.

– Hvorfor kan ikke de hjelpe Hviterussland på samme måte? Hviterussland trenger penger for å skape levelige forhold for flyktninger som Litauen og Polen er skeptiske til å slippe inn, sier Lavrov ifølge nyhetsbyrået TASS.

– Disse menneskene har ikke lyst til å ble værende i Tyrkia eller Hviterussland, de ønsker seg til Europa som har reklamert for sin livsstil i årevis, sier den russiske ministeren.

Video av migranter som krysser grensen mellom Hviterussland og Polen. Du trenger javascript for å se video. Video av migranter som krysser grensen mellom Hviterussland og Polen.

Forserte grensegjerdet i natt

Ifølge statlige Polskie Radio har grupper på flere titalls migranter brutt seg gjennom piggtrådsperringen på grensen mellom Polen og Hviterussland ved stedene Krynek og Białowieża natt.

– Det er EU og Natos krigføring som har skapt flyktningstrømmen fra Hviterussland, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Polske grensevakter hevder at 800 mennesker befinner seg på andre siden av grensen.

Ingen journalister eller hjelpeorganisasjoner slipper til grenseområdet og det er dermed vanskelig å få bekreftet om beretninger om grensepasseringer er riktige. All informasjon stammer fra det polske forsvarsdepartementet.

Det har tidligere blitt rapportert om at ti mennesker har frosset i hjel på grensen. Polske grensevakter blir beskyldt for å presse flyktninger tilbake til Hviterussland. Folk i nød har ikke fått ikke humanitær hjelp.

Etter 20 dager i skogen på grensen har familien Dohuk kommet seg inn i Polen fra Hviterussland. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Anklager Russland

Det er bygget et piggtrådgjerde langs hele grensen mellom Polen og Hviterussland. Vaktholdet er forsterket med soldater.

Polske grensevakter hevder at 30 000 migranter har forsøkt å komme seg inn over grensen ulovlig denne høsten. De fleste ønsker seg videre til Tyskland. 6000 migranter har kommet seg over grensa til Tyskland fra Polen i høst.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget i går Russlands president Vladimir Putin for å ha orkestrert strømmen av migranter som ankommer den polske grensen.

– Dette angrepet som Lukasjenko utfører har utspring fra Moskva. Hjernen bak dette er president Putin, sa Morawiecki under et hastemøte i den polske nasjonalforsamlingen tirsdag.

– Vi lar oss ikke presse

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas truet i natt med at sanksjonene som EU har innført mot Hviterussland kan bli utvidet.

– Alle de som er med på å smugle flyktninger vil bli straffet, står det i en uttalelse fra ministeren i natt.

– Lukasjenko må bli klar over at hans beregninger ikke vil gi resultater, sa Maas videre, og la til:

– Utpressing mot EU virker ikke.

Hviterussland har svart på kritikken fra EU.

– Vi ønsker ikke å starte en kamp, sa Aleksandr Lukasjenko til det statlige nyhetsbyrået Belta.

– Jeg er ikke gal, jeg er klar over hvor dette kan lede hen, men jeg kan ikke bøye av, sa presidenten.