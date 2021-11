Konflikten mellom Hviterussland og nabolandene Polen og Litauen ser nå ut til å trappes opp.

Helt siden i sommer har hviterussiske myndigheter latt migranter få komme til landet.

Det er opprettet flyforbindelse til Minsk fra flere land i Midtøsten og fra Tyrkia.

EU sier at den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko oppmuntrer migranter til å ta seg ulovlig inn i nabolandene.

Dette skal være en hevn for straffetiltakene som EU innførte mot Hviterussland etter presidentvalget i august i fjor.

Ikke vist tidligere

Tidligere har det blitt rapportert om mindre grupper med migranter som har kommet til grenseområdet.

STORE STYRKER: Polsk politi og militære stanser migranter som vil krysse grensa. Foto: HANDOUT / Reuters

Det er første gang det har blitt vist video av det som skal være mange hundre mennesker som går langs en hovedvei mot grensa til Polen.

Bildene skal ha blitt tatt ved Bruzgi i Hviterussland, rundt 1,2 kilometer fra grensa mot Polen. Det melder den russiske avisa RBK.

– Ny informasjon viser at gruppen kontrolleres nøye av væpnede hviterussere. Det er de som bestemmer hvilken retning gruppen går i, sier Stanislaw Zaryn til AFP.

Han er talsperson for polske myndigheter.

Polen har den siste tiden økt antallet politi og soldater langs grensa fra 6000 til 10 000. Det er også innført unntakstilstand i grenseområdet. Det betyr at medier og hjelpeorganisasjoner ikke får slippe til.

SAMLER SEG: Flere hundre migranter har kommet fram til grensa mot Polen. Foto: HANDOUT / Reuters

I ettermiddag sier polske grensestyrker ifølge Reuters at migranter har forsøkt å ta seg gjennom piggtråden og inn på polsk side.

Video viser at det sprayes tåregass fra polsk side gjennom piggtråden.

Fanget i ingenmannsland

Migrantene ønsker ifølge russisk statlig TV å ta seg ulovlig over grensa og videre til Tyskland.

SENDER TILBAKE: Polsk politi og soldater stanser migranter på grensa mot Hviterussland. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Hittil skal minst ti mennesker ha mistet livet i grenseområdet.

Polsk politi og militære slipper dem ikke inn, og viser dem tilbake til Hviterussland.

Hviterusserne sender dem tilbake ut i ingenmannsland mellom de to grensene.

Tidligere har mange av migrantene ikke vært kledd og utstyrt for kaldt vær. Nå meldes det at en del har vinterklær og ryggsekker.

Piggtråd og mur

Myndighetene i Polen setter opp et piggtrådgjerde langs grensa for å hindre migrantene i å komme over.

Det planlegges også å bygge en mur langs grensa.

VIL STANSE MIGRANTER: Polen har satt opp et piggtrådgjerde langs grensa mot Hviterussland. Foto: Kacper Pempel / Reuters

Litauen er i gang med å bygge et flere meter høyt metallgjerde langs sin grense.

Nyhetsbyrået Reuters melder i dag at litauiske myndigheter sender flere soldater til sin grense mot Hviterussland. De frykter en større strøm av migranter.

Litauen kan også komme til å erklære unntakstilstand i grenseområdet.