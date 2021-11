Hvis Lukasjenkos mål var å provosere fram en krise, så har han lyktes

Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko sa tidligere i år at Hviterussland ikke lenger ville stanse migranter som forsøker å ta seg inn i EU.

Men han sa ikke at han ville organisere en strøm på tusenvis av mennesker fra Midtøsten og andre områder.

Det er interessant å se hvor flyene som lander på hovedflyplassen i Minsk, kommer fra:

Damaskus, hovedstaden i Syria, Istanbul i Tyrkia, Beirut i Libanon, Baku i Aserbajdsjan og Dubai i Emiratene. Tidligere skal det også ha vært direkte forbindelse fra Bagdad i Irak til Minst i Hviterussland.

I regi av myndighetene?

Hviterussiske myndigheter sier i dag at de migrantene som har kommet til Hviterussland, ikke har brutt noen lover. Det betyr at de har fått visum. Migranter bekrefter selv at det har vært enkelt å få utstedt visum.

FÅTT VISUM: Hviterussiske myndigheter sier at migrantene ikke har brutt noen av landets lover. Foto: BelTA / Reuters

Så langt jeg vet, er det ingen journalister fra vestlige land som har fått visum i senere tid til å arbeide i Hviterussland. Heller ikke NRK. Det er ett år siden sist vi var i landet.

Hviterussere jeg snakker med, sier at migrantene setter et tydelig preg på hovedstaden.

Mange av dem bor på hoteller, de har kjøpt ferdige pakkereiser. De som har dårligere råd, holder til i underganger før de kommer seg videre i retning grensa mot Polen.

KUMMERLIG: Migranter holder til i telt på hviterussisk side. Foto: LEONID SHCHEGLOV / AFP

Hviterussland har et svært autoritært styre under Luksjenko. Det er helt usannsynlig at migrantene ville kunnet komme til landet og ta seg fram til grensa hvis det ikke var styrt av myndighetene.

Men hviterussiske myndigheter avviser at de har et ansvar for det som nå skjer.

Vestlige straffetiltak ligger bak

Bakgrunnen for det som skjer nå, er presidentvalget i Hviterussland i august i fjor.

Da hevdet Lukasjenko at han vant med 80 prosent av stemmene.

SLÅR TILBAKE: President Lukasjenko sier at vestlige straffetiltak er forklaringen på at Hviterussland ikke lenger vil stanse migranter som vil over til EU. Foto: Nikolay Petrov / AP

Opposisjonens kandidat var Svetlana Tikhanovskaja, etter at hennes mann og flere andre aktuelle kandidater hadde blitt fengslet.

Opposisjonen mente at Tikhanovskaja var den egentlige vinneren, og at Lukasjenko hadde jukset seg til seier.

Lukasjenko-regimet brukte vold og tortur for å slå ned de påfølgende protestene. Titusenvis av mennesker ble arrestert, og mer enn 800 personer er politiske fanger.

Vesten svarte med å innføre sanksjoner.

TVUNGET NED: Bagasjen på flyet fra Ryanair blir undersøkt i Minsk i mai i år. Foto: AP

Og straffetiltakene ble skjerpet etter at et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Minsk da det var på vei fra Aten i Hellas til Vilnius i Litauen.

Den regimekritiske journalisten Raman Pratasevitsj ble arrestert sammen med sin kjæreste under den uplanlagte mellomlandingen.

I lomma på Russland

Straffetiltakene fra vestlig side rammer den hviterussiske økonomien.

Lukasjenko-regimet har blitt stadig mer avhengig av lån fra Russland.

Dessuten fortsetter russiske myndigheter å presse på med prosjektet som kalles «unionsstaten». Det går ut på at det økonomiske, politiske og militære samarbeid mellom de to landene skal utvides og styrkes.

NÆRMERE SAMARBEID: Presidentene Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin ett av mange møter den siste tiden. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Tidligere har Lukasjenko vært lunken til dette samarbeidet når han for eksempel ikke har fått kjøpe olje og gass rimelig nok fra russisk side.

Nå er den hviterussiske presidenten fullstendig avhengig av sin russiske kollega Vladimir Putin, og må godta alle hans betingelser.

Derfor er det rimelig å spørre om Lukasjenko kunne sette i gang migrantkrisen uten at Russland har en finger med i spillet.

Putins talsmann sier i dag, ifølge Reuters, at han er fornøyd med det «ansvarsfulle» arbeidet som hviterussisk politi og militære utfører på grensa. Russiske myndigheter følger utviklingen nøye.

Harde anklager alle veier

Hviterussiske myndigheter anklager Polen for bevisst å øke spenningen mellom de to landene. De advarer mot det de kaller «provokasjoner» for å rettferdiggjøre bruk av makt mot migrantene.

FRYKT: Polske myndigheter sier at det kan bli brukt våpen dersom migranter igjen forsøker å ta seg gjennom piggtråden på grensa. Foto: LEONID SHCHEGLOV / AFP

Polen og andre EU-land anklager Hviterussland for å oppfordre ulovlige migranter fra Midtøsten, Afrika og Afghanistan til å krysse grensa. Dette skal være en hevn for straffetiltakene.

Tyske myndigheter ber EU om å hjelpe til med å beskytte unionens yttergrense.

Polske myndigheter sier at det skal være om lag 800 migranter tett på grensa på hviterussisk side nå. Men polakkene tror at det er mange tusen til i Hviterussland.

En polsk talsmann hevder at hviterussiske militære eller politi skyter med løsskudd i lufta for å destabilisere situasjonen på grensa.

Det blir også sagt at det kan bli brukt våpen dersom migrantene igjen forsøker å ta seg gjennom piggtråden.

Hvis Lukasjenkos mål var å provosere fram en krise, så har han lyktes med det.