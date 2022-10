Alle har ventet på det og gjort sine forberedelser. Valgkampplakater, informasjonsfoldere og slagord er klare. Trykkeriene har vært travelt opptatt med å få materiellet klart. Det store spørsmålet har bare vært når det skulle plukkes ned fra hyllene, og bæres ut i gater og på torg.

Når Mette Frederiksen taler til Folketinget, er det store spørsmålet om og når hun vil skrive ut nyvalg. Vanligvis har den den danske pressen fått talen hennes på forhånd, men slik er det ikke i år. Dermed er det knyttet ekstra stor spenning til det hun vil si.

Det statsministeren i Danmark som bestemmer når et parlamentsvalg skal holdes. Kravet er bare at det ikke må være mer enn fire år siden forrige valg. Det vil si at siste frist er 4. juni 2023.

Men det er jo lenge til, så hvorfor blir det trolig valg allerede denne høsten?

Fikk «nese», men ble sittende

Ett av regjeringens støttepartier, Radikale Venstre, har rett og slett truet med at de ville fremme et mistillitsforslag, hvis ikke det kom et nyvalg innen Folketinget åpner den 4. oktober. Og et mistillitsforslag ville etter alle solemerker ha felt Frederiksens regjering.

Bakgrunnen er den såkalte minkskandalen, der Danmark tok livet av over 15 millioner mink etter at en mutert koronavariant spredte seg blant dyrene.

En kommisjon har konkludert med at statsminister Mette Frederiksen villedet folket da nedslaktingen ble gjennomført, men regjeringen ble sittende. Blant annet på grunn av støtten fra Radikale Venstre.

Radikale Venstres leder Sofie Carsten Nielsen. Foto: PHILIP DAVALI / AFP

Partiet mener at Frederiksen bærer det politiske ansvaret for skandalen selv om hun ikke kan holdes juridisk ansvarlig. De håper et nyvalg vil gi grunnlag for en ny regjering som ikke bare består av Socialdemocratiet.

Statsministeren fikk bare det danskene kaller en «nese». Det vil si at hun fikk kritikk, men at den ikke fikk noen konsekvenser for henne. Det gjorde det derimot for ti embetsmenn. De fikk alt fra en skrape og irettesettelse til at de ble sendt hjem fra jobben, skriver Danmarks Radio.

Krever nyvalg til tross for kriser

Angrepet på gassledningen i Østersjøen fikk Radikale Venstre til å gå en ekstra runde på kravet om nyvalg, men de ble enige om å stå på sitt. Partiet avviser at det er uansvarlig å kaste danske politikere ut i en valgkamp midt i en krisesituasjon.

– De krisene er ikke over på to, fire, seks eller åtte måneder. Vi trenger ikke en åtte måneder lang valgkamp. Vi trenger å komme ut på den andre siden, møtes, og løse problemene i fellesskap, sier Sofie Carsten Nielsen til den danske kringkasteren.

Nielsen har gjort det klart at Frederiksen også kan vente til i morgen med å skrive ut nyvalg.

I begynnelsen av august fikk Frederiksen og hennes parti Socialdemokratiet 22,9 prosents oppslutning. Det var den laveste siden mars 2015.

Flere jokere

Danske journalister har i flere uker forsøkt å få svar på hvem som vil samarbeide med hvem når et nytt politisk kart skal tegnes. Men det er flere politikere som holder kortene sine tett til brystet når de blir spurt om hvem de vil støtte.

Det er hele 14 partier som er klare til å begynne valgkampen nå.

To av dem er nye: Den tidligere statsministeren fra Venstre Lars Løkke Rasmussen har startet Moderaterne. Som venstremann tilhørte han den konservative siden, de såkalte blå blokk, men nå kaller han seg lilla og vil ikke si om han er blå eller rød.

Sist det var valgkamp i Danmark var i juni 2019. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen traff en elev på Bornholm som ville ha autografen hans i pannen. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Partifellen fra Venstre, den tidligere innvandringsminister Inger Støjberg, startet i juni det nye partiet Danmarksdemokraterne. På kort tid oppnådde det hele 11 prosent på meningsmålinger.

Støjberg ble kastet ut av den danske nasjonalforsamlingen i fjor og dømt til fengsel i en riksrettssak. Hun ble kjent skyldig i å ha utstedt en ulovlig ordre om at alle asylsøkende par hvor den ene var mindreårig, skulle skilles når de ankom Danmark.

Fra starten på riksrettssaken mot Inger Støjberg. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB

Nå har hennes parti rekruttert flere avhoppere fra Dansk Folkeparti og er blitt større enn rivalen. Støjberg er tydelig på at hennes parti tilhører den blå blokken. Der har to personer meldt seg som statsministerkandidater, Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Konservatives Søren Pape Poulsen, men Støjberg har ikke sagt hvem av de to hun vil støtte.