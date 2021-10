Danmark: Visste masseslaktingen var ulovlig

I fjor høst og vinter ble alle Danmarks 15 millioner mink avlivet. Minkfarmere fortvilte. Bildene av døde mink i massegraver gikk verden rundt.

Minken ble avlivet fordi myndighetene fryktet at de skulle spre koronasmitte. Smitte hos mink i Danmark ble påvist første gang i midten av juni 2020.

Først å avlivet man all mink i sikkerhetssoner på 7 til 8 kilometer rundt hver gård med smitte.

Men smitten økte raskere enn man rakk å avlive, forteller Kåre Mølbak, daværende faglig direktør ved Statens Serum Institut, tilsvarende norske FHI.

På et tidspunkt i fjor var det 300.000 smittede mink.

– Vi fikk en epidemi, som var ti ganger større enn blant mennesker. Også sett internasjonalt var det voldsomt, sier Mølbak når han torsdag forklarer seg for den såkalte Minkkommisjonen som ble satt ned i april. Det melder Politiken.

Smitten og problemet vokste så mye at det ble opp til politikerne å avgjøre hva man skulle gjøre forteller Mølbak.

Ulovlig avlivning

Etter at det også ble funnet noen tilfeller av en mutasjon som man var særlig bekymret for bestemte regjeringen at all mink skulle avlives.

Statsminister Mette Frederiksen orienterte om dette på en pressekonferanse 4. november 2020.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen på en av mange pressekonferanser under koronapandemien. Foto: Philip Davali/ritzau Scanpix / NTB

Men beslutningen om å avlive også all den friske minken hadde ikke danske myndigheter lovhjemmel til.

Mat- og landbruksminister Mogens Jensen trakk seg da dette ble kjent.

Minkkommisjonen har gjennomgått en million dokumenter, ifølge Danmarks Radio.

Nå viser det seg at avdelingssjefen i miljø- og matdepartementet, Tejs Binderup, visste om at det var ulovlig å drepe Danmarks minkbestand, før det skjedde.

Men verken han eller sjefen i departementet orienterte Jensen om dette, kommer fram i den første høringen om skandalen.

Store mengder mink ble gasset i hjel, før de ble dumpet og gravd ned. Foto: MORTEN STRICKER / AFP

Gikk ut ifra at man ville skaffe riktig hjemmel

Fra og med torsdag og fram til desember kalles 61 folkevalgte og statlig ansatte inn på teppet, i en rettssal i Frederiksberg. Det er her Kåre Mølbak forklarer seg.

Tidligere på dagen har Tejs Binderup forklart seg. Han forteller at han ikke fortalte den nå avgåtte matministeren at de ikke hadde lovhjemmel til å avlive alle mink. Han diskuterte det heller ikke med departementssjefen.

– Vi drøftet ikke det eksplisitt, at det må vi huske å si til Mogens, sier Binderup, men legger til at det ikke var relevant:

– Hvis regjeringen mente at scenario tre var riktig vei å gå, må man jo etablere relevant lovarbeid før man kan ta beslutningen, sier han ifølge Politiken.

Han gikk ut ifra at regjeringen ville skaffe riktig lovhjemmel dersom de faktisk endte med å drepe minken.

Ifølge høringen av Binderup fikk departementet allerede i september i fjor en bestilling, hvor de ble bedt om å regne ut prisen tre ulike scenarioer som skulle håndtere koronasmitten blant mink.

To av scenarioene innebar å avlive minkbestanden – enten kun de koronasmittede, eller alle sammen.

Men matdirektoratet i Danmark skrev allerede da at det på det tidspunktet ikke var hjemmel til å drepe friske mink. Avdelingssjef Binderup visste altså at det danske myndigheter senere gjorde var ulovlig.

To mink i bur i Danmark. Foto: Eirik Veum / NRK

Ikke relevant å orientere statsråden

Binderup ble spurt om han husker vurderingen av lovligheten ved å avlive Danmarks minkbestand.

– Det har ikke vært noen tvil om at loven om hold av dyr ikke kan brukes til å slå alle dyr ned. Så hvis jeg selv hadde sett det, ville det ikke være en overraskelse for meg, sier Binderup i høringen.

Det var loven om hold av dyr som ble brukt til å avlive dyrene, ifølge DR. Hans klare oppfattelse var at å avlive danske mink var ekspropriasjon, altså tvangsovertakelse av privat eiendom, skriver Politiken.

Binderup mener ansvaret for masseslaktingen ligger på hele regjeringen.

Statsminister Mette Frederiksen skal også forklare seg for kommisjonen.