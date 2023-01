Mener russisk avhopper er krigsforbryter

Russiske Andrej Medvedev har forklart at han var med i den beryktede Wagner-gruppen, men nekter for å ha deltatt i krigsforbrytelser.

– Men de som melder seg til tjeneste for Wagner-gruppen, vet hva de gjør, sier talsperson for Den ukrainske forening i Norge, Natalia Ravn-Christensen.

Det var før sommeren at Medvedev skal ha skrevet kontrakt med Wagner-gruppen. Da satt han i fengsel i Russland. Men ifølge hans forsvarer, Brynjulf Risnes, gikk det ikke lang tid før han innså at han var med på noe helt annet enn det han var forespeilet.

Brynjulf Risnes er forsvarer for Andrej Medvedev. Foto: Morten Jentoft / NRK

– De ble utstyrt med lette geværer og skulle kjempe mot tanks. Han oppfattet hele prosjektet som meningsløst, sier Risnes.

Medvedev har forklart at han har vært vitne til massehenrettelser, men at han selv bare deltok i vanlige stridshandlinger. Forsvareren har også tidligere understreket at han ikke har har noen indikasjoner på at mannen er farlig eller har mishandlet fanger,

– Narres til tjeneste

– Han må selvfølfølgelig straffes, for han er en forbryter. En Wagner-soldat må straffes, sier Ravn-Christensen.

Forsvare Risnes har forståelse for synspunktet. Men argumenterer for at den russiske befolkningen får dårlig informasjon og at mange «narres inn på falske premisser.»

– Da må man likevel verdsette de som deserterer, og som oppdager at dette var feil.

Medvedev skal være forberedt på reaksjoner, blant annet fra ukrainere i Norge.

– Det er viktig at han og vi som prøver å hjelpe han er veldig tydelig på at vi forstår den typen reaksjoner. Han har et ønske om å hjelpe, sier Risnes.

Blant annet har han sagt seg villig til å vitne for alle som skulle ønske det.

Wagner-gruppen fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere en ny kald krig. Hvem står egentlig bak den private skyggehæren? Du trenger javascript for å se video. Wagner-gruppen fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere en ny kald krig. Hvem står egentlig bak den private skyggehæren?

Ravn-Christensen i Den ukrainske forening synes det er positivt at han vil gi fra seg informasjon.

– Vi ser på ham som en forbryter, som selvfølgelig skal dømmes. Enten ved en internasjonal domstol eller i Ukraina. Vi synes Norge skal garantere sikkerheten hans, slik at han får mulighet til å gi informasjonen om andre krigsforbrytere, og kan vitne. Det er viktig. Det er også viktig at Norge samarbeider tett med Ukraina i denne saken.

Kan ikke returneres til Russland

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, sier det ikke er noen automatikk i at russeren får asyl i Norge. Først må myndighetene finne ut om han snakker sant om hva han har gjort i krigen i Ukraina.

– Men han kan ikke sendes tilbake til Russland, fordi behandlingen av desertører fra krigen, og spesielt Wagner-gruppen, er voldsomt brutal der. Så veien nå må være å bringe på det rene om han har begått forbrytelser i krigen, sier Egenæs til NRK.

Kan bli utlevert til land med Wagner-gruppen på terrorliste

Avdelingsleder i Den norske Helsingforskomité, Aage Borchgrevink, mener Medvedev er et veldig interessant vitne.

– Ikke bare for ting han kan ha sett, men også fordi han kanskje kan beskrive kommandostrukturer og identiteter på kommandanter i Wagner-gruppen, som i mange andre land er definert som en terrororganisasjon.

Aage Borchgrevink er avdelingsleder i menneskerettighetsorganisasjonen Den norske Helsingforskomité. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Å delta i Wagner-gruppen er straffbart i flere land. Borchgrevink ser ikke bort ifra at det kan komme en utleveringsbegjæring på ham fra slike land, blant annet Ukraina.

– Så er det spørsmål om han kan være trygg i Ukraina. Derfra er Wagner-soldater tidligere blitt levert tilbake til Russland i bytte mot andre soldater, og møtt en ublid skjebne.

Borchgrevink tror ikke Medvedev vil bli utlevert til Russland. Det ville bryte mot menneskerettighetene, fordi han risikerer forfølgelse der.