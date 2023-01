Russerens forsvarer: Mange som vil snakke med ham nå

Medvedev tok seg over Pasvikelva fra Russland til Norge natt til fredag og ble pågrepet av norsk politi.

Han hevder han har desertert fra Wagner-gruppen og har fortalt om det som skal ha vært en svært dramatisk flukt fra Russland.

Russeren er foreløpig siktet for ulovlig grensepassering, forteller hans forsvarer Brynjulf Risnes til NRK.

– Han gikk ikke over et grensepunkt, med tok seg frem i terrenget. Der er det sperringer og lagt til rette for at man ikke skal komme over. Så det var dramatisk i seg selv, sier Risnes.

– Gikk i skjul

Risnes forteller at hans klient deserterte fra leiesoldatgruppen Wagner i fjor. Gruppen kriger for Russland i Ukraina.

– Han sier at han overhodet ikke visste hva han gikk til. Så fort han kom inn i dette, skjønte han at han ikke ønsket å bidra, sier Risnes.

Medvedev skal ha ytret dette overfor ledelsen i Wagner.

– Men han fikk nokså dårlige tilbakemeldinger, for å si det forsiktig. Han skjønte at han ikke kom seg ut av dette frivillig. Det var da han valgte å stikke av, forteller forsvareren.

Medvedev skal ha gått under jorden og forflyttet seg rundt i Russland, før han til slutt skjønte at han måtte forlate landet, forklarer Risnes.

– Sjekkes grundig

Medvedev sier han skal ha vært kommandant for en gruppe på 5-10 leiesoldater. Han hevder han har vært vitne til det som kan være krigsforbrytelser, men har vært tilbakeholden med å snakke om sin egen rolle i dette.

– Det er helt åpenbart at han vil bli sjekket på alle mulige måter. Først må man sjekke om det han sier er sant. Det er sikkert mange som også tenker at dette kan være en provokasjon. Norske myndigheter vil nok holde alle muligheter åpne, sier Risnes.

Det er uklart hvor russeren befinner seg for øyeblikket. Det ble søndag sagt at han sitter på et asylmottak i Oslo, men der er det for øyeblikket ingen asylmottak i drift.

– Det er et element at han kan være utsatt sikkerhetsmessig. Det kan være derfor man har litt tåkete meldinger om hvor han er, sier Risnes.

– Ekstremt stress

Medvedev er allerede avhørt i utlendingssaken mot ham.

– Det har vært regulære avhør om grensepasseringen. Det er foreløpig ikke noen mistanker om at han skal ha begått krigsforbrytelser. Der er nok hovedfokuset på hva han har av informasjon, sier Risnes.

Risnes sier hans klient har levd under et ekstremt stressnivå over flere måneder og har behov for å lande og slappe av.

– Det er klart at det er mange som vil snakke med ham akkurat nå. En av mine oppgaver er å sørge for at han får litt pauser, sier Risnes.