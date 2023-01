Wagner: Nyttige og brysomme leiesoldater

– De prøver hele tiden å stjele seieren fra Wagner, skrev lederen Jevgenij Prigozjin på meldingstjenesten Telegram 13. januar.

Han hevder at interne russiske maktkamper, korrupsjon og byråkrati utgjør en større trussel mot Wagner enn USA. Så ber han om støtte til dem som kjemper for at alle russere skal kunne «sove rolig».

Wagner-leder Jevgenij Prigozjins svarer på et spørsmål om USA forsøker å gjøre slutt på Wagner. Fra den Prigozjins offisielle informasjonstjeneste «Konkord» på Telegram. Foto: Concord Group

Mange Wagner-kritikere holder kjeft fordi de er usikre på hva Prigozjins gamle venn, president Putin egentlig mener.

Private arméer er egentlig forbudt i Russland. Likevel får Wagner fortsette. Det tolkes av mange som om Putin fortsatt beskytter sin gamle «kokk».

Mye er uklart rundt Wagner og dens leder. Men noe kan vi slå fast:

Jevgenij Prigozjin (til venstre) fra den tiden han virkelig tjente som kokk for Putin, her 11. november 2011. På det tidspunktet var Vladimir Putin statsminister. Prigozjin hevder han sjelden har kontakt med Putin nå. Foto: POOL New / Reuters

1. De er nyttige i den russiske krigføringen

Nylig tok generalløytnant Viktor Soboljov bladet fra munnen. Han er medlem av forsvarskomitéen i Dumaen og sa at «en privat militær organisasjon ikke spiller en sånn nøkkelrolle i spesialoperasjonen at den kan diktere betingelsene».

Det russiske forsvarsdepartementet lot først være å nevne Wagners innsats for å ta kontroll over byen Soledar i Donetsk.

Men etter Prigozjins klage om tyveri av seieren slo departementet retrett. Sent fredag 13. januar ble det sendt ut en melding om at de ukrainske styrkene ble slått med hjelp fra «selvoppofrende innsats» fra Wagners «frivillige stormtropper».

Oppfatningen om at Wagner-soldatene blir sett som nyttige av Kreml ble i dag forsterket av en uttalelse fra presidentens pressetalsmann. Dmitrij Peskov sa at inntrykket av konflikt i «hovedsak» er et resultat av manipulasjon av informasjon.

Jevgenij Prigozjin (midten) hevder at bildet er fra en av saltgruvene under Soledar i Donetsk i forbindelse med kampene som har pågått i mange uker. Bildet skal være fra 10. januar. Foto: CONCORD PRESS SERVICE / Reuters

2: De er mange

Ifølge talsmann John Kirby i Det amerikanske forsvarsdepartementet har Wagner 50.000 mann i Ukraina. 10.000 av disse er på kontrakt. 40.000 er tidligere fanger, vervet med løfter om benådning etter endt tjeneste.

Vervingen av fanger skal ha vært i full gang i fjor sommer, men fortsatte helt åpen senere på høsten.

Det britiske forsvarsdepartementet opererte i desember med et lavere tall. De sier rundt 20.000 soldater, ifølge BBC. Selv med et såpass lavt tall, antar britene at det er rundt 10 prosent av de russiske styrkene i Ukraina.

Kampene om kontroll over Soledar har pågått i mange måneder. Dette bildet er fra 18. mai 2022. Foto: Andriy Andriyenko / AP

3. Trening og hemmelighold

Wagner har i flere år disponert et treningssenter i Molkino i Krasnodar, øst for Kertsjbroa over til Krim. Det er bare ett av flere i Russland og Ukraina.

En rapport om gruppen fra 2017 fortalte om lønninger på opptil 3350 dollar i måneden for soldater i tjeneste. De private kontraktørene skal ha fått 1000 dollar så lenge de var under opplæring.

Det er ikke kjent hva soldatene i Ukraina tjener nå.

Men det er ingen grunn til å tro at det strikt disiplin og hemmelighold er endret. Ingen får ha med seg mobiltelefoner eller identitetspapirer inn i leiren. Ingen bruker egne navn.

Det bekreftet også avhopperen som kom over grensa til Kirkenes fredag.

Wagner-gruppen åpnet et splitter nytt hovedkvarter i St. Petersburg 4. november i fjor. Det er uklart hvordan det er finansiert. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

4. Brutalitet uten grenser

I november ble Wagner-avhopperen Jevgenij Nuzjin drept med slegge av sine tidligere medsoldater.

Videoen av drapet ble lagt ut på den Wagner-tilknyttede Telegram-kanalen Grey Zone.

– En hunds død for en hund, kommenterte Wagner-sjef Prigozjin.

Nuzjin skal ha vært soldat i avhopperen Arkadij Medvedevs tropp, men det er ukjent om Medvedev spilte en rolle i forbindelse med drapet.

Ukrainske soldater som kjempet mot Wagner-gruppen i Soledar har fortalt at de så drepte russiske soldater uten skuddsikre vester og med bare ett magasin til håndvåpenet.

De skal også ha overhørt ordre om å fortsette rett fram, til tross for null håp om å overleve framrykkingen.

Medvedev sier i intervjuet med gulagu.net at han selv var vitne til masseskyting av folk som nektet å følge ordre.

Tilsvarende brutalitet ble selvsagt brukt i møte med «fienden», ukrainerne.

Blodige hjelmer som har tilhørt ukrainske soldater langs veien hvor det ukrainske forsvaret evakuerte sine soldater 14. januar. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

5. Usikkerhet om forholdet til staten

Det er lite som kan «slås fast» når det gjelder forholdet mellom Wagner og den russiske staten.

En ting er at de er nyttige instrumenter for staten. Derfor har Wagner fått logistisk og annen støtte fra det russiske forsvarsdepartementet, skrev blant andre amerikanske Center for Strategic & International Studies i 2020.

Wagner skal ha spilt en rolle både i forbindelse med annekteringen av Krim og under starten på det væpnede opprøret i Donbas.

Det er ingen tvil om at den private hæren har spilt og spiller en viktig rolle på bakken i Ukraina.

Men for øyeblikket er det usikkert hva de får av støtte fra forsvaret og hvordan framtida blir.

For i forrige uke ble forsvarssjef Valerij Gerasimov også øverstkommanderende for styrkene i Ukraina.

Russlands forsvarssjef og nå øverstkommanderende i Ukraina, Valerij Gerasimov med god avstand til president Putin under en militærøvelse 6. september i fjor. Utenfor Vladivostok. Forsvarsminister Sergej Sjojgu til venstre for presidenten. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Flere her i Russland tror det betyr at han også vil prøve å presse Wagner-gruppen til å godta samordning på forsvarets premisser.

Men han har en mektig konkurrent i Jevgenij Prigozjin. Putin kan avgjøre saken, om han vil. Men det er det er slett ikke sikkert.