Det er ventet at tidligere president Donald Trump skal møte i retten i New York tirsdag.

Hans tidligere advokat og «fikser» Michael Cohen skal være et sentralt vitne i den kommende rettssaken mot ham.

Cohen ble i 2018 dømt til tre år i fengsel for blant annet å ha brutt loven om valgkampfinansiering og løyet til Kongressen.

Han har sonet ferdig dommen sin.

– Laveste punktet i historien

Cohen mener det er sannsynlig at den tidligere presidenten også blir dømt.

– Hvis det var nok til å dømme meg og sende meg til fengsel, hvorfor skal jeg være annerledes enn Donald Trump, spurte Cohen retorisk på CNN torsdag.

Donald Trump og Michael Cohen, her i Cleveland, Ohio under valgkampen i september 2016. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Den tidligere advokaten ga også en beskjed direkte til Trump.

– Forresten, Donald. Siden vi snakker om dømte forbrytere, vi sees på tirsdag, kompis, sa Cohen, med en hentyding om en kommende dom.

Det er ikke nøyaktig klart hva de har besluttet å tiltale Trump for.

Men kilder sier til CNN at det dreier seg om mer enn hysjpengene, og at tiltalen skal være på rundt 30 punkter.

Derfor stormer det rundt Trump Du trenger javascript for å se video.

Trump mener tiltalen er politisk motivert, og har avvist anklagene.

Hans advokat kalte også tiltalen for «det laveste punktet i historien for vårt strafferettssystem».

Dømt for «hysjpenger»

Michael Cohen har møtt statsadvokaten flere ganger og vitnet for storjuryen.

En måned før presidentvalget i 2016 skal Cohen ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespiller Stormy Daniels, i bytte mot at hun ikke skulle fortelle om et påstått seksuelt forhold med Trump.

Han hevder at Trump beordret ham til å gjøre det.

Saken mot Trump har blitt etterforsket siden 2018, men føderale etterforskere la den på hylla et år senere.

Så ble den senere gjenåpnet av den daværende statsadvokaten på Manhattan, men det har ikke blitt tatt ut tiltale før nå. Mannen bak er demokraten Alvin Bragg, som gikk inn i stillingen i starten av 2022.

Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels, var med i satireprogrammet Saturday Night Live Foto: Will Heath / AP

Stormy Daniels samarbeider også med aktoratet i saken. Hun kaller tiltalen for «episk». Til The Times sier også Daniels at tiltalen føles som en frikjennelse av henne selv.