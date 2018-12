Melania og Donald Trump overrasket med julebesøk til Irak

President Donald Trump hadde med seg sin hustru Melania da de overrasket med et julebesøk 2. juledag på den amerikanske militærbasen Al Asad i Irak.

Det hvite hus hadde ikke varslet om besøket til Irak på forhånd. Det ble først kjent da bilder av presidentparet dukket om sammen med de amerikanske soldatene.

– Trump og førstedame Melania dro til Irak for besøke de amerikanske soldatene og militære ledere. Takke dem deres tjeneste, for det de ofrer og for å ønske dem en god jul, skrev talskvinnen for Det hvite hus, Sarah Sanders, på Twitter.

Uanmeldt besøk

Presidentens fly, Air Force One, landet i Bagdad rundt kl. 1700 norsk tid med slukket lys. Det var et uanmeldt besøk da presidentparet landet i Bagdad rundt kl. 1700 norsk tid, med lysene slukket på presidentens fly, Air Force One, ifølge AFP.

– Vi er ikke lengre tullingene, folkens. Vi er igjen respektert som nasjon, sa Trump i det han håndhilste på soldatene i Irak.

Besøket i Irak fant kort tid etter at de amerikanske troppene i Syria er på vei hjem. USA har 2000 soldater i Syria. Det skal ta mellom 60 og 100 dager å gjennomføre tilbaketrekkingen.

Vil ikke trekke USA ut av Irak

Besøket i Irak fant kort tid etter at de amerikanske troppene i Syria er på vei hjem. USA har 2000 soldater i Syria. Det skal ta mellom 60 og 100 dager å gjennomføre tilbaketrekkingen. Under besøket onsdag understrekte Trump til sine soldater at han ikke vil trekke USA ut av Irak, samtidig som han forsvarte beslutningen om å trekke seg ut av Syria.

– Faktisk kan vi bruke Irak som en base hvis vi skal gjøre noe i Syria, sa Trump.

– Jeg har gjort det klart fra starten av at vårt oppdrag i Syria var å frata IS alle deres militære stillinger. For åtte år siden dro vi dit for å være der i tre måneder, og så dro vi aldri. Nå gjør vi det riktig, og vi skal gjøre det ferdig, sa han.

Samtidig sa han at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lovet å ta seg av alle «rester» av IS i Syria.

Presidentparet besøkte de amerikanske soldatene i rundt tre timer Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Første krigssonebesøk

Irak-besøket er Trumps første til en aktiv stridssone siden han ble valgt i 2016, og presidenten har flere tidligere ganger fått kritikk for å ikke besøke amerikanske soldater i som kriger i utlandet tross sin knallharde forsvarsretorikk.

I et intervju med nyhetsbyrået AP tidligere i oktober sa Trump at han «kom til å besøke amerikanske soldater på et eller annet tidspunkt», men slo fast at det «det ikke er veldig nødvendig».

Etter det begynte han å snakke om at han skulle gjøre det.

