Dette er USAs nye forsvarsminister

Egentlig skulle James Mattis ha fortsatt som forsvarsminister ut februar. Men ifølge The New York Times ble Trump så irritert over mediedekningen av avskjedsbrevet fra Mattis at han i går framskyndet avgangen med to måneder.

I brevet kritiserer den avtroppende forsvarsministeren presidenten, blant annet for ikke å ivareta forholdet til allierte godt nok og for hans toleranse for autoritære ledere.

Shanahan og Boeing

Patrick Shanahan har fungert som viseforsvarsminister fra 19. juli i fjor. Før det jobbet han i over 30 år for flyprodusenten Boeing, der han på slutten var visepresident med ansvar for forsyningskjeden, «supply chain» i selskapet. Han har mastergrad i maskinteknikk.

Shanahans gamle arbeidsplass, Boeing, har i år inngått nye samarbeidsavtaler i Kina, trass i handelskrigen mellom Kina og USA. Foto: Kin Cheung / AP

Shanahan har hatt flere jobber i Boeing, blant annet knyttet til passasjerfly og rakettforsvarssystemer.

«Boeing produserer flere typer bakkebasert rakettforsvar. Et av dem, «Homeland Defense Shield» skal kunne oppdage, avskjære og ødelegge innkommende langtrekkende raketter. »

I sin tid som viseforsvarsminister har han ledet arbeidet med å gjøre forsvarsdepartementet mer kostnadseffektivt og næringslivsvennlig. Trump la vekt på Shanahans fortid i Boeing da han kunngjorde utnevnelsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Støtter Trumps romstyrke

President Trump ga i juni forsvaret ordre om å opprette en ny, sjette forsvarsgren for rommet. Det var Shanahan som fikk jobben med å utarbeide konkrete planer, selv om forslaget ble møtt med en del motstand i forsvaret.

Påtroppende forsvarsminister Patrick Shanahan (nr. 2 fra høyre) sammen med forsvarsminister James Mattis (t.v.) og visepresident Mike Pence (nr. 2 fra venstre). Bildet er tatt utenfor forsvarsdepartementet 9. august, da Shanahan la fram rapporten om en egen romstyrke. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Beslutningen om romstyrken skal være en egen forsvarsgren eller en del av luftforsvaret er tatt, og vil kanskje bli offentliggjort før nyttår, sa Patrick Shanahan i en samtale med reportere 13. desember.

Men allerede i august leverte han fra seg en rapport som tok til orde for å opprette en egen militærkommando og en elitestyrke for krigføring i rommet innen 2020.

Minimal sikkerhetspolitisk erfaring

Shanahan har ingen utenriks- eller sikkerhetspolitisk bakgrunn. Under Senatets høring i forbindelse med stillingen som viseforsvarsminister ble han spurt om sitt syn på forslaget om å forsyne Ukraina med amerikanske våpen.

Shanahan svarte at han ikke kunne mene noe om saken fordi han ikke hadde tilgang på klassifisert informasjon fra forsvaret.

Han har heller ikke flagget hva han mener om tilbaketrekkingen av styrker fra Afghanistan og Syria. Men det er ingenting som tyder på at han vil markere uenighet med president Trumps beslutning om å kalle hjem de rundt 2000 amerikanske soldatene i Syria.

Ordren om tilbaketrekking ble undertegnet av Trump i går.

President Trump og daværende viseforsvarsminister Patrick Shanahan under et regjeringsmøte 9. april i år. Trump skal være imponert over hans kunnskaper om forsvarsindustrien. Foto: Evan Vucci / AP

Trump forsvarer seg mot kritikk

Det var Trumps Syria-beslutning som utløste avgangen til forsvarsminister Mattis. I går skrev Trump på Twitter at enhver annen som hadde brakt soldatene hjem ville vært den «mest populære helten i Amerika». Han ga «Fake News Media» skylden for uteblitt ros.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Presidenten brukte også Twitter til å forsvare seg mot alle dem som kritiserer ham for å bytte ut forsvarsministeren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Allierte er viktige, men ikke når de utnytter USA, skrev Trump. James Mattis argumenterte iherdig for at USA også trenger Nato og et godt forhold til de andre i alliansen.

Inntil videre får USA nå en forsvarsminister med svært liten egen politisk tyngde som skal ivareta det forholdet.