Eksperter om Mattis-avgang: – Nå forsvinner sikkerhetsnettet

– Med Mattis sin avgang forsvinner den siste modererende kraften i kretsen rundt Donald Trump, sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær for Den Norske Atlanderhavskomité, til NRK.

Forsvarsminister James Mattis kunngjorde overraskende i går at han slutter som forsvarsminister i februar.

Han ber Trump om å finne en minister som er mer på linje med ham selv.

Trumps avgjørelse om å trekke amerikanske styrker ut av Syria, var dråpen som fikk begeret til å renne over for forsvarsministeren.

Mattis, som i sin militære karriere var ansvarlig for USAs militære operasjoner i Midtøsten, Sentral-Asia og Øst-Afrika, var svært uenig.

«Fordi du har rett til å ha en forsvarsminister som har standpunkt som er mer i takt med dine på disse og andre områder, mener jeg det er riktig for meg å trekke meg fra min stilling», skriver Mattis i oppsigelsesbrevet.

Avgangen til Mattis vekker bekymring både innad i USA og blant USAs allierte.

– Mattis har vært godt likt i Pentagon. Han har tatt grep i forsvarsdepartementet og fått det til å fungere under en ukonvensjonell president, sier Kate Hansen Bundt, og legger til:

– Han er også godt likt av USAs europeiske allierte, og understreket alltid betydningen av NATO-alliansen for USA.

Fakta om James Norman Mattis Ekspandér faktaboks Ble president Donald Trumps første og USAs 26. forsvarsminister 20. januar 2017.

Sa opp 20. desember 2018, med virkning fra 28. februar 2019.

Mattis har uttrykt sterk støtte til NATO. Uenig med Trump i blant annet synet på Iran-avtalen og konfliktene i Syria og Afghanistan. Har omtalt klimaendringene som en nasjonal sikkerhetsutfordring og er imot bruk av tortur.

Pensjonert amerikansk firestjerners general fra det amerikanske marineinfanteriet.

For å få ham utnevnt, vedtok Kongressen å sette til side regelen om at forsvarsministre ikke kan ha vært i aktiv tjeneste i løpet av de siste sju årene.

Født 8. september 1950 i Pullman i delstaten Washington.

Vervet seg i 1969. Tok senere en bachelorgrad i historie ved Central Washington University.

66-åringen er høyt dekorert og har bred erfaring fra slagmarken, blant annet i Irak.

Sjef for den amerikanske sentralkommandoen med ansvaret for USAs militære operasjoner i Midtøsten, Sentral-Asia og Øst-Afrika i perioden 2010-2013.

Går under navnet Jim Mattis og tilnavnene «Mad Dog Mattis» og «Warrior Monk». Kilde: NTB

«Aksen av voksne»

Sammen med to andre menn dannet Mattis det som i Washington D.C. er betegnet som «tilregnelighetens trekløver» eller «aksen av voksne», slik nyhetsbyrået AP refererer det.

De to andre er John Kelly, som var minister for innenlands sikkerhet før han ble stabssjef for Trump, samt Rex Tillerson, som hadde bakgrunn som toppsjef i Exxon før han ble spurt om å være utenriksminister.

Når Mattis forsvinner i februar, er det ingen igjen av denne «aksen av voksne». Tillerson måtte gå i vår, mens Kelly erstattes ved nyttår.

Mattis har i stillhet ryddet opp i impulsavgjørelser eller impulsutsagn fra Trump. Enkelte ganger har han bevisst oversett ordre.

– Så lenge Mattis har vært der, har man kunnet ta president Trumps retorikk og meninger litt mer med ro. Mattis har beroliget og kommet USAs allierte i møte med en politikk og synspunkter på linje med tidligere administrasjoner.

– Nå forsvinner det man kan beskrive som sikkerhetsnettet, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Har vært tålmodig lenge

James Mattis legger i oppsigelsesbrevet ikke skjul på at han har vært uenig med president Donald Trump i viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Mattis er den siste av hva vi kan kalle «tradisjonsbærerne» i administrasjonen, de som har stått for den sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske linjen som USA har fulgt de siste 70 årene, forklarer Melby.

– Oppsigelsesbrevet er et kraftig oppgjør slik jeg oppfatter det: At Mattis har vært tålmodig og holdt ut lenge, men at han føler at han ikke lenger kan være ansvarlig for å gjennomføre en politikk han mener er feilaktig, sier Svein Melby.

I oppsigelsesbrevet skriver den avtroppende forsvarsministeren at USA må opprettholde et godt forhold til sine allierte og vise dem respekt. Og han understreker at USA må være «utvetydig» i forholdet til land som Russland og Kina.

Forsvars- og USA-ekspert Svein Melby sier Mattis vektlegger to ting:

Deltakelsen i NATO er viktig for USAs nasjonale interesser.

USA kan ikke flørte med autokratier som Russland og Kina som står for et annet verdensbilde og en annen verdensorden enn USA tradisjonelt har gjort.

Melby peker på at dette er viktige prinsippielle skillelinjer i forhold til Trump, som har skapt stor usikkerhet om hva som er USAs plass og rolle i NATO og vekten av institusjonelle, kollektive ordninger.

I tillegg har tradisjonelle, liberale verdier som menneskerettigheter og demokratibygging, vist seg langt mindre viktig for den nåværende presidenten.

– Så har man hatt Mattis, som har forsøkt å berolige og komme USAs allierte i møte med en politikk på linje med tidligere administrasjoner, sier Melby.

Hvem blir erstatteren?

Forskeren mener det vil bli vanskelig å erstatte Mattis, med hensyn til hans militære fortid, trovedighet og tyngde i det amerikansk sikkerhetspolitiske miljøet».

– Det er vanskelig å tenke seg at han kan bli erstattet av en som har den samme betryggende rollen, både internt i USA og overfor USAs allierte, sier Melby.

Han mener vi nå kan vente oss en forsvarsminister som er mer på linje med synspunktene presidenten målbærer, slik at «Trump-linjen» vil bli omsatt i mer praktisk politikk enn hva som har vært realiteten hittil.

– Det betyr at det sikkerhetsnettet som Mattis har vært i forhold til Trumps ønsker om betydelig omlegging av eksempelvis Nato-politikken forsvinner. Derfor er det som skjer nå viktig for Norge, sier Melby.