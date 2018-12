Trump til sjuåring: – Tror du fortsatt på julenissen?

Foran peisen, ved hvert sitt juletre og telefon besvarte USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump, spente barn som på julekvelden lurte på hvor i verden julenissen befant seg.

Det hvite hus samarbeider med det nordamerikanske luftforsvaret NORAD som «sporer» julenissens reise rundt om i verden, noe som har blitt en tradisjon. Det startet etter en jul i 1955, da barn feilaktig ringte til det nordamerikanske luftforsvarets kommando, som ville snakke med julenissen.

– Tror du fortsatt på julenissen?

I en av samtalene med en sju år gammel gutt som het Coleman spurte Trump om guttens alder, om hvordan det var på skolen og hva han skulle gjøre i julen.

– Tror du fortsatt på julenissen? spurte Trump

Presidenten lytter til Colemans svar som ikke er tilgjengelig for pressen.

– Å tro på julenissen når du er sju år, er vel litt på kanten, vel? lurte president Donald Trump i sin telefonsamtale med Coleman (7).

Trump avsluttet telefonsamtalen med å ønske Coleman en god jul og hilse til familien.

– Det å hjelpe barn fra hele landet og spore opp hvor julenissen befinner seg er en av mine favorittradisjoner, skrev Melania Trump på sin Twitter-konto.

Presidentparet deltok også på disse telefonsamtalene i fjor.

Reaksjoner på sosiale medier

Flere har kritisert president Donald Trump på sosiale medier for å skape tvil hos 7-åringen om julenissen faktisk finnes. Mens andre mener presidenten er oppriktig. Avisen New York Times har publisert «barn, ikke les denne artikkelen om hva Trump sa om julenissen».

Hjemme alene

På julaften skrev president Donald Trump at han var helt alene hjemme i Det hvite hus. Etter at mange offentlige etater er stengt i såkalt «shutdown», som følge av uenigheter om budsjettavtale.

– Venter på at demokratene kommer tilbake slik at vi kan bli enige om en avtale om grensemuren mot Mexico. At de ikke vil være med på en avtale kan komme til å koste landet vårt mer enn hva grensemuren i seg selv vil koste. Galskap, skrev han på sin twitter-konto.

1. juledag opplyste president Donald Trump at regjeringen ikke vil gjenåpnes før finansieringen for grensemuren er i orden, ifølge CNN.

– Jeg kan ikke fortelle deg når regjeringen kommer til å åpne, men den kommer ikke til å være på plass før vi har en mur eller et gjerde, sa Trump.

Presidentparet deltok 1. juledag i julemesse i Washington, D.C. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Julehilsen

Førstedame i USA, Melania Trump, delte 1. juledag en video på sin Twitter-konto der hun og ektemannen president Donald Trump fremfører sin julehilsen.

