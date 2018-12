May brexit-grilles i Underhuset

Sikkerhet kommer til å være tema på den andre av totalt fem dager med debatt om brexit i det britiske underhuset House of Commons.

Den første dagen gikk May og regjeringen på flere nederlag. Et flertall av parlamentsmedlemmene stemte for at regjeringen må gi dem fullt innsyn i protokollene fra selve forhandlingene med EU.

Opposisjonen mener at innsyn i protokollene vil gi dem bedre forståelse av avtalen som ligger på bordet. De vil også gi større innsikt i hva May har måttet gi fra seg i prosessen.

Flertallet stemte også for et lovtillegg, som gir større beslutningsmakt til parlamentsmedlemmene, dersom avtaleforslaget blir stemt ned under avstemmingen på tirsdag.

Før avstemmingen står parlamentarikerne foran en maratonuke, der det blir åtte timer med brexitdebatt hver dag, med unntak av fredag.