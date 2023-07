– Jeg er kjemperedd.

Det sier Emilie Syse Engaas, som er på Rodos i Hellas. Sammen med ektemannen og barna på tre og syv år, måtte hun lørdag løpe fra flammene på Rodos.

– Barna løp med munnbind, fordi det var så mye røyk. Det var veldig varmt, over 40 grader, sier Engaas.

De var tett på flammene, og flukten mot sikkerhet var dramatisk.

– Flammene kom stadig nærmere. Vi løp i seks kilometer før vi kom oss i trygghet, sier Engaas.

Ikke fornøyd med reiseselskapet

Engaas og familien reiste med reiseselskapet Apollo. Hun er ikke fornøyd med hjelpen de fikk.

– Vi prøvde gjentatte ganger å kontakte dem. Det var ingen hjelp å få. Vi fikk ikke beskjed om å evakuere, og måtte flykte helt alene, sier Engaas.

Hun hyller likevel hjelpen de fikk fra lokale under flukten.

– Det var mange lokale helter, som hjalp oss videre til sikkerhet. Det er tungt å tenke på at mange av dem mistet hjemmene sine, sier hun.

Så brannen krype mot dem

En av de som har kommet seg hjem etter evakueringen, er den halvt greske nordmannen Thomas Tokouzpalidis. Han ferierte med familien på Lardos, omtrent en kilometer fra brannen.

– Det lukter bråtebrann av alle klærne, så vi må vaske alt, sier han.

Halvt greske Thomas Tokouzpalidis er i gang med klesvasken etter evakueringen fra Rodos. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Ferien deres begynte med blå himmel og god stemning, men endte med askeregn og evakuering.

– På torsdag og fredag regnet det aske, med kraftig røyk i luften. Det lå svarte askeflak på gulvet i hotellet vi bodde på, sier Tokouzpalidis.

På det tidspunktet fikk de meldinger fra reiseselskapet om at det ikke var noe å bekymre seg for, og at myndighetene hadde kontroll. Også de reiste med Apollo.

– På lørdag skjønte vi at de ikke hadde kontroll. Da så vi at flammene krøp over åskammen bak hotellet. Det var tjukt med røyk, sier Tokouzpalidis.

Thomas Tokouzpalidis viser frem bilder av det røyklagte området på Rodos han og familien ferierte i. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Ingen informasjon å få

Da kom meldingene om evakuering.

– Det var praktisk talt ingen informasjon å få, hverken fra reiseselskapet eller myndighetene Jeg forstår at det var en kaotisk og krevende situasjon, men de kunne vært flinkere på å holde oss oppdatert, sier Tokouzpalidis.

Thomas Tokouzpalidis og barnebarnet Matteo Lislerud Sture (5) ser på bildene fra ferien. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Etter flere timers ventetid ble de etter hvert fraktet til en sovesal der de skulle tilbringe natten.

– Det var trangt, med mange mennesker. Jeg vet ikke hvor mange tusener det må ha vært. Folk lå overalt. På gresset, i barer og på restauranter. Det var varmt og klamt. Jeg fikk ikke sove. Heldigvis klarte barna det, sier Tokouzpalidis.

– Full forståelse for frustrasjonen

Flere NRK har snakket med er oppgitt over manglende informasjon og oppfølging fra reiseselskapene i forbindelse med evakueringen.

Kommunikasjonsansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Vi har full forståelse for frustrasjonen og frykten. Det er ingen tvil om at dette har vært og er en krevende situasjon, sier kommunikasjonsansvarlig i reiseselskapet Apollo, Beatriz Rivera.

Hun peker på at den største utfordringen med evakueringen var at både telefonlinjer, internett og strømmen stadig var nede.

– Vi slet med å få kontakt med personalet vårt. Vi prøvde å sende ut sms-er til kunder, men informasjonen nådde dessverre ikke alltid frem. Derfor ringte vi også hotellene direkte, slik at de også kunne informere gjestene, sier Rivera.

Som følge av brannen ble også flere veier stengt.

– Bussene sto klare, men vi slet med å få dem frem, sier Rivera.

Misfornøyd med tilbud fra Tui

Mandag ettermiddag tilbød reiseselskapet Tui alle sine evakuerte Rodos-reisende fra Norden å reise hjem med et ekstra rutefly til Danmark.

De arrangerer transport videre til København, men derfra må man komme seg hjem selv. Tui-kunder NRK har snakket med er lite imponert. Særlig fordi flyet lander i Danmark midt på natten.

– Vi må finne hotell eller sove på flyplassen, frem til vi finner transport til Norge. Det må vi betale for selv. Tui skriver også at hvis vi takker ja til dette, avbestiller vi egen reise. Det betyr trolig at vi ikke får dekket kostnadene for reisen og erstatning for turen vår, sier Ståle Johansen.

Kommunikasjonsdirektør i Tui, Anne Mørk-Løwengreen.

Tui sier til NRK at mange har benyttet seg av tilbudet, men kan ikke si hvor mange av disse som er norske.

– Vi forstår at det ikke er ideelt for nordmenn, men det kan være en løsning for noen. Og vi jobber parallelt med andre tilbud, sier kommunikasjonsdirektør i Tui, Anne Mørk-Løwengreen.