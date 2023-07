Dette er hjelpen reiseselskapene skal gi: – Liv og helse først

SISTE: Reiseselskapet TUI kansellerer alle avganger til Rhodos til og med tirsdag. Apollo og Ving kansellerer reiser for de som skal til berørte hoteller.

Skogbrannene på Rhodos herjer vilt for syvende dag på rad. Det greske brannvesenet sier at brannen på øya er en av de vanskeligste den har møtt, og advarer om at den kan forverres

Situasjonen rammer flere hundre nordmenn som enten er, eller skal på ferie.

Har du spørsmål om avbestilling, refusjon og erstatning?

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen hos Forbrukerrådet forklarer rettighetene dine her.

Medisinsk behov

– Det er reiseselskapet som må håndtere situasjonen som den er nå, sier Iversen hos Forbrukerrådet og understreker:

– Det betyr liv og helse først og fremst. Det er det viktigste, å unngå tap av menneskeliv.

Juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet forklarer rettighetene til reisende rammet av skogbrannene på Rhodos. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Brannene på Rhodos har herjet i snart en uke. Lufta fylles stadig med røyk og aske.

Det vil særlig ramme reisende med lungesykdommer, som vil kunne få vanskeligheter med pusten.

– De bør ta kontakt med pakkeselskapet og reiseforsikring for bistand.

Og om du trenger hjelp til å få tak i nødvendig medisin, finn ut hvor du kan kjøpe det.

– Trenger du hjelp til å komme deg til og fra et apotek eller en butikk, bør pakkereiseselskapet kunne bistå med det. Ta grep før det blir krise!

Evakuerte turister

– Har man krav på kostnadsfri hjemreise, eller må er en nødt å bli værende der de har blitt innkvartert under evakueringen?

– De kan ha krav på kostnadsfri hjemreise hvis det er behov for det. Dette skal pakkereiseaktøren ordne, svarer Iversen.

Turister evakueres etter skogbranner på Rhodos

– Hvilke rettigheter har de som blir innkvartert på skoler, hotellgulv og lignende?

– Her er det er viktig å skille mellom hva formålet med innkvartering er. Er formålet å fortsette ferien, er ikke et gulvet til en skole innafor. Hvis formålet å evakuere, for å sikre liv og helse, er et gulv en tilstrekkelig mellomløsning.

– Uansett blir det fort snakk om et prisavslag hvis du blir evakuert til eller via et lite kurant sted.

Hotell på Rhodos fylles med evakuerte turister. Foto: Privat

Prisavslag kan du ha krav på også når ferien blir avkortet – som den blir når en evakueres.

Og har en mistet eller skadet eiendeler i brannen, har en krav på å få det erstattet.

Men:

– Jeg anbefaler å konsentrere seg om de praktiske problemene evakuering medfører først. Erstatning og prisavslag kan man be om når en kommer hjem igjen.

Ikke-evakuerte turister

– Er man ikke direkte berørt eller evakuert, som er et myndighetsspørsmål, må en jo i første omgang prøve å fortsette ferien som planlagt, sier han.

Juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

Har du tilleggspakker som er betalt for, er det naturlig at det refunderes hvis den ikke kan gjennomføres.

– Jeg forstår at det kan være en bismak til ferien. Men vær og vind kan påvirke enhver ferie. Det at en ikke kan dra på sightseeing over hele Rhodos, er noe en bare på godta.

Har bestilt reise til Rhodos

– Har de som har bestilt reise nå krav på å få reisen sin kansellert og refundert?

– Nå er det sånn at hvis det er ekstraordinære omstendigheter, kan man etter pakkereiseloven ha rett på avbestilling og refusjon, svarer han og legger til:

– Men, det kan være litt vanskelig å si direkte hvem som kan avbestille gyldig eller ikke.

Utenriksdepartementet (UD) ber nordmenn i Sør-Europa om å følge lokale myndigheter sine råd, også på Rhodos. Men UD fraråder ikke nordmenn om å reise til Hellas.

– Kan man avbestille og kreve refusjon om en skal reise til et sted som ikke er direkte berørt i et område preget av ekstraordinære omstendigheter?

– Det vil være en mye vanskeligere vei å gå juridisk, om ikke myndighetene har evakuert områdene, svarer Iversen.

De som nå er skeptisk og usikre på å gjennomføre reise, bør ta kontakt med selskapet de har bestilt gjennom, så snart som mulig. Ventetiden er ofte lang.