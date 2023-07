SISTE: Reiseselskapet TUI kansellerer alle avganger til Rhodos til og med tirsdag. Apollo og Ving kansellerer reiser for de som skal til berørte hoteller.

Skogbrannene på Rhodos raser nå ukontrollert på tre fronter, skriver CNN Greece.

19.000 turister skal hittil være evakuert, opplyser myndighetene ifølge nyhetsbyrået AP. Lørdag kveld sa de at det gjaldt så mange som 30.000, men har altså nedjustert dette tallet.

Familien Kjustad fra Fetsund er blant de evakuerte.

Spaserte i 40 varmegrader

Jeanette Gulbæk Myrvang Kjustad (34) er på Rhodos med ektemannen Georg Kjustad (34) og døtrene Emine (7) og Ellie (5).

De har blitt evakuert som følge av skogbrannene.

– Reisen har vært ganske tøff. Vi gikk fra La Branda i går klokken 01:30 med ingen informasjon. Vi fikk ikke lov til å hente noe på rommet, men vi løp og hentet passene våre likevel, og så gikk vi med hundrevis av andre, forteller Kjustad til NRK.

Familien Kjustad måtte evakuere etter skogbrannene på Rhodos. Foto: Privat

Ifølge Kjustad var det 40 varmegrader. Lokale stod og spylte dem med vannslanger langs veien, for å kjøle dem ned.

– Barn gråt, noen besvimte. Det var dårlig informasjon, og vi fikk bare beskjed om å gå og gå og gå.

De kom seg til et hotell til fots, men de ble evakuert også derfra. Da fikk de skyss med en buss.

– Det var bare å finne seg madrasser fra solsengene og legge seg rundt. Hotellet var godt dekket med mat for de som kom tidlig. Her er det 5000 mennesker på hotellet, forteller Kjustad.

Se video fra skogbrannen:

Turister evakueres etter skogbranner på Rhodos Du trenger javascript for å se video.

Får ikke tak i medisiner

Familien Kjustad fra Fetsund forteller at de ikke fikk med seg tøy eller toalettsaker da de måtte evakuere. De går derfor rundt i badetøyet de hadde på seg.

For Kjustad, som har epilepsi, er det en liten krise.

– Jeg har gått på medisiner siden jeg var 13, og har vært anfallsfri siden det. Men de medisinene skal tas daglig, og nå har jeg ikke kunne ta de siden forgårs. Så det begynner å haste litt.

Det er stappfullt på hotellet på Rhodos der familien Kjustad befinner seg. Foto: Privat

Familien hjemme i Norge jobber nå på spreng med å skaffe henne medisinene.

– Jeg går på lav dose og er trygg på meg selv, men epilepsi krever at man sover og spiser godt, så jeg er litt redd for det, sier hun om et mulig anfall.

Reiseselskaper kansellerer

Reiseselskapet TUI opplyser til NRK at de har i underkant av 100 gjester på Rhodos som påvirkes av brannene.

Senere søndag morgen kansellerer TUI alle flyvninger til Rhodos frem til tirsdag, bekrefter kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen til NRK.

– Vi har full kontroll på situasjonen til gjestene, sier Mørk-Løwengreen til NRK.

NEDBRENT: Dette hotellet ble tatt av flammene lørdag. Foto: Argiris Mantikos/Eurokinissi / Reuters

Reiseselskapet Apollo har også innstilt reiser for berørte gjester.

– Apollo har ingen fly til Rhodos igjen før på onsdag. Hva vi gjør med disse flyvningene avhenger helt av situasjonen og hvordan den utvikler seg, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera til NRK.

Hun forteller at Apollo flyr til Rhodos søndager og onsdager. Det er altså søndagens reiser som er kansellert.

– Situasjonen forblir slik den er nå vil vi selvfølgelig kansellere reisene til det berørte området igjen, slik vi gjorde med dagens avreiser. Utvikler den seg ytterligere til å berøre flere av områdene hvor Apollo har hoteller, må vi naturligvis se om vi blir nødt til å kansellere hele flyvningen, sier Rivera.

Også Ving har kansellert turen til 30 gjester.

– Vi har derfor også satt nordisk krisestab i helgen, og har tett kontakt med gjester, våre kolleger på Rhodos og lokale myndigheter. Vi har kontakt med alle berørte gjester, opplyser reiseselskapet til NRK.

Flere hundre bidrar

Totalt skal 266 brannmenn, 16 grupper av turgåere og 49 brannbiler jobbe med slukkingsarbeidet. Ytterligere 15 kjøretøy og 60 mannskaper er ventet utover dagen.

Fra luften bistår 5 helikoptre og 10 fly, fra både Hellas, Kroatia og Tyrkia, ifølge kanalen.

Slukkingsarbeidet er spesielt vanskelig fordi det blåser sterke vinder over øya.

SKUMMELT: den norske barnefamilien satt i mørket i flere timer mens flammene nærmet seg. Til slutt måtte de løpe til sjøen. Foto: privat

En delegasjon fra den greske regjeringen skal være til stede på øya for å følge med på situasjonen.

Det skal ikke være meldt om noen skadde som følge av brannene, ifølge departementet for klimakriser og sivilbeskyttelse, skriver BBC.

Lørdag ettermiddag fikk turister og fastboene i to landsbyer og to feriesteder på Rhodos krise-SMS om at skogbrannene nærmet seg. De måtte evakuere. Samme melding fikk de fra reiseselskapet TUI.

Innlosjeres på skoler

Stein Are Gjersvik bor på Rhodos, og drifter blant annet en Facebook-side for nordmenn som reiser til ferieøya.

Han skal etter planen bistå redningsarbeidere og turister som berøres av skogbrannene søndag.

Stein Are Gjersvik bidrar med forsyninger og transport i arbeidet med skogbrannene på Rhodos. Foto: Privat

– Jeg har vært i kontakt med kilder i brannvesenet. Mannskapene er totalt utslitt. Vi skal kjøre ned energidrikke og frukt. Det betyr å tømme en del butikker, sier Gjersvik til NRK.

Han forteller at han søndag morgen kjørte forbi en skole i Analipsi som fungerte som et senter for evakuerte.

NRK har også snakket med andre nordmenn som forteller at evakuerte innlosjeres på skoler og idrettsstadioner.