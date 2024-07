Norske Iselinn Næss er på ferie sammen med familien på den greske ferieøya Kos. De er blant de evakuerte etter at en skogbrann kom faretruende nært hotellet deres.

Totalt er minst 44 nordmenn evakuert. 38 av disse reiste med Apollo, mens seks reiste med Tui.

Næss forteller at det hele dagen har vært fram og tilbake for om de skulle evakueres eller ikke.

Midt på dagen fikk de øye på voldsomme røykskyer over bassengområdet på hotellet.

Røykskyen over bassenget på hotellet der Næss og familien er på ferie. Foto: Privat

Myndighetene på Kos sendte varsler til mobiltelefoner i Kardamena om å evakuere.

Næss sier imidlertid at stemningen på hotellet var rolig, og at ansatte mente evakuering ikke var nødvendig. Plutselig kom kontrabeskjeden.

Iselinn Næss fikk varsel fra myndighetene på Kos klokka 14.23 i dag. Grafikk: Privat

Familien på fem fikk beskjed om å pakke med seg det mest nødvendige og møte opp på parkeringsplassen.

– Det var bare å ta med pass og mobiltelefoner og ladere. Og det mest nødvendige. Det er ikke lett å vite hva det er, sier Næss.

– Vi kjente røyklukta

Næss og flere andre ble stående på parkeringsplassen til hotellet Atlantica Beach og ventet på busser som skulle frakte dem videre. Det tok tid, sier hun.

Hundrevis av mennesker, både turister og lokale, er evakuert til en fotballbane ved Kardamena på Kos. Foto: Privat

– Det var veldig førstemann til mølla-opplegg. Alle ville jo inn på en buss, selvfølgelig. Og komme seg i sikkerhet. Vi kjente jo røyklukta, sier Iselinn.

Hun har blitt fortalt at skogbrannen var en 15 minutters biltur unna hotellet. Ifølge den greske avisen Iefimerida er det sendt ekstra brannmannskaper til ferieøya.

Ordfører Theodosis Nikitaras beskriver situasjonen som kritisk.

Med busser ble turistene fraktet til en fotballbane. Ifølge Kos24 er det både lokale og turister som er fraktet til fotballbanen, og venter på videre informasjon.

Så langt har ikke greske myndigheter kommet med noe anslag over antall personer som er evakuert på ferieøya.

Foto: tipser

Nå sitter de på gressplenen på banen og venter på hva som skal skje med dem.

– Noen er urolige, noen prøver å slappe av, noen prøver å få babyer til å sovne. De deler ut masse vann, sier Næss, og legger til at stadig flere personer kommer til fotballbanen.

Minst 44 nordmenn evakuert

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, sier til NRK at situasjonen ser ut til å være under kontroll.

– Vi har 38 norske gjester fordelt på tre hoteller i det berørte området der det har vært skogbrann i dag, sier hun.

Disse har blitt evakuert av lokale myndigheter.

– Noen av disse er blitt evakuert til den lokale flyplassen, mens andre er blitt evakuert til en fotballstadion i nærheten, sier Rivera.

Hun legger til at de har jobbet på spreng for å finne alternative bosteder til gjestene.

– Den siste informasjonen jeg har nå er at vi har lykkes med å finne nye bosteder til alle gjestene. Så nå jobber vi med å transportere dem videre til hotellene de skal bo på i natt, sier Rivera.

Tui sier til NRK at de har evakuert 78 kunder. Seks av disse er norske, men de fleste er svensker.

– Vi har valgt å flytte kundene våre på tre hoteller på Kos etter råd fra lokale myndigheter, på grunn av en skogbrann i Kardamena-området, sier kommunikasjonssjef i Tui, Anne Mørk-Løwengreen.

Hun sier at kundene blir flyttet til et annet sted.

Anne Mørk-Løwengreen i Tui. Foto: TUI

– De vil sannsynligvis overnatte på et konferansesenter, sånn at de er helt trygge og i sikkerhet fra skogbrannen. Det er det viktigste for oss i Tui, sier Mørk-Løwengreen.

Utenriksdepartementet (UD) er kjent med evakueringene. De har foreløpig ikke fått noen henvendelser fra berørte nordmenn.

– Vi anbefaler norske borgere i området om å lytte til lokale myndigheter og holde seg oppdatert på det lokale nyhetsbildet, sier underdirektør Helene Sandbu Ryeng i UD i en e-post til NTB.

11 fly og fem helikopter kjemper nå mot flammene på øyene Kos og Chios, melder Reuters.

Øyene i Hellas er populære turistdestinasjoner – men har de siste årene ofte blitt rammet av skogbranner.

Store landområder ble nedbrent. Nesten 20 mennesker mistet livet, og flere titalls tusen måtte evakuere som følge av skogbranner.

Også under årets sesong har det vært mange skogbranner.