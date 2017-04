Mannen som ble kastet av fly varsler søksmål: - Brakk nesa og slo ut to tenner

Advokaten til mannen som ble dratt skrikende av det overbookede United-flyet sa under en pressekonferanse torsdag at mannen fikk hjernerystelse, brakk nesen og mistet to fortenner i basketaket med flyplasspolitiet.

Legen, som heter David Dao ble fjernet fra flyet etter at han nektet å gi opp setet sitt i et fly som skulle fra Chicago til Louisville. Grunnen til at han ikke ville forlate flyet, og som han oppgav på stedet, var at han hadde pasienter han skulle treffe dagen etter.

Datteren, som møtte pressen torsdag sammen med advokaten, forteller at familien ble skrekkslagne, sjokkerte og kvalme da de fikk vite om det som hadde skjedd.

Dao er ifølge advokaten skrevet ut av sykehuset der han var innlagt etter hendelsen, men han vil komme til å trenge kosmetisk kirurgi.

Adovkaten, Thomas Demetrio, sier han er lei av at flyselskapet lenge har herset med passasjerene sine, og varsler, ifølge nyhetsbyrået AP, at han vil saksøke United Airlines på sin klients vegne.

Flyselskapet beklaget

Den dramatiske episoden ble filmen at flere medpassasjerer og videoene har gått verden rundt siden hendelsen søndag. United Airlines har møtt sterk kritikk og oppfordringer om boikott.

United Airlines' direktør Oscar Munoz sier han ble skamfull da han så videoen og at selskapet nå går igjennom sine retningslinjer. Munoz sier at sikkerhetsvakter og politi ikke vil involveres i fremtiden når passasjerer skal fjernes fra flyet.

Flyselskapet skal ha trengt plass til flere av sine ansatte som skulle jobbe dagen etter. Da ingen passasjerer meldte seg frivillig til å vente på et senere fly, valgte United ut fire personer, skriver New York Times.

Selskapet beklaget senere det de kaller «overbooking-situasjonen».

Torsdag er det rettshøring der flyplasspolitiet som dro Dao av flyet skal forklare seg om hva som skjedde.