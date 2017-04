Derfor har flyselskapene rett til å nekte deg å gå om bord

Det har vakt sterke reaksjoner at en mann ble dratt ut med makt av et United Airlines-fly, fordi han nektet å forlate flyet frivillig da det viste seg å være overbooket.

– Flyselskapene har rett til å nekte enkeltpassasjerer adgang til flyet på grunn av overbooking. Det er en risiko man tar, som jeg tror mange passasjerer ikke er så bevisste på, sier direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa.

– Det er veldig strenge sikkerhetskrav i luftfarten. Det er krav til flyene som går på vekt, så det kan være tomme flyseter, samtidig som at flyets maksgrense for vekt er nådd. Når man må begrense antall passasjerer, vil det måtte gå utover den enkelte passasjer.

Her blir han dratt av flyet Du trenger javascript for å se video.

– Ikke greit hvis det spekuleres i overbooking

Wiik påpeker at det imidlertid kan være rene økonomiske årsaker til at flyselskapene bevisst selger flere billetter enn de har seter i flyet.

REAGERER: Direktør Ragnar Wiik skjønner at passasjerer som nektes ombordstigning, kan føle seg krenket, men sier at flyselskaper har rett til å gjøre det. Foto: Forbruker Europa

– Utgangspunktet fra USA var at det var flere passasjerer som avbestilte eller ikke møtte opp på flyplassen. Flyselskapene led økonomisk tap på grunn av dette, og så begynte de å overbooke. Vi synes ikke det er greit hvis det spekuleres i overbooking på den måten, sier Wiik.

Han mener flyselskapene må droppe praksisen med bevisst overbooking.

– De burde jo kunne klare nå i den digitale verden å planlegge dette meget mye bedre enn man kunne på 60-tallet, så jeg kan ikke se det store behovet for å spekulere i overbooking i 2017.

Norske selskaper erkjenner overbooking

Informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS sier at overbooking praktiseres i varierende grad.

– Overbooking av fly er ikke uvanlig i luftfarten. I utgangspunktet er det et problem for både kunder og flyselskaper at passasjerer ikke møter til sine flyvninger. Kunder som gjerne skulle hatt plass på en bestemt avgang, får ikke det, og flyselskapene taper penger på at ikke alle flysetene blir solgt, begrunner han det med.

– Det kan også være andre årsaker, som vær, tekniske eller operasjonelle årsaker, som gjør at et fly som settes inn på en rute, har færre seter enn den opprinnelige avgangen.

Johansen påpeker at det er svært sjelden noen må nektes ombordstigning, og at situasjonen i slike tilfeller skal løses ved gaten, og ikke om bord i flyet.

Norwegian hevder i en e-post at overbooking normalt ikke skjer, men at det i svært sjeldne tilfeller kan forekomme.

Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, sier at det skjer, men sjelden, at fly overbookes hos dem.

Ifølge Brandvoll har de i Widerøe et system der flypersonell og bonuskunder har forrang, foran eksempelvis lavprispassasjerer, i en situasjon hvor noen ikke får plass på flyet.

Hva skjer hvis flyet er overbooket?

Er et fly overbooket, skal det i første omgang bli forsøkt løst ved frivillighet. Det vil si at enkelte passasjerer blir spurt om de kan tenke seg å vente på en senere avgang, mot en kompensasjon.

Dersom det ikke er tilstrekkelig antall personer som melder seg frivillig til å endre flyvningen, må flyselskapene plukke ut noen som ikke får bli med flyet. Personer som ikke har fordelsprogram hos selskapet, voksne som reiser alene, eller personer som har kjøpt lavprisbilletter er eksempler på noen av dem som kan risikere å «ligge tynt av».

Ifølge Ragnar Wiik var det totalt 16 klager som gikk på personer som var nektet ombordstigning i 2016 og frem til april i år. I USA var det ifølge Wiik 46.000 passasjerer som i 2015 ble nektet å bli med et fly de hadde kjøpt billett til.

Dette har du krav på når flyet er overbooket: