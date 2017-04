United-sjefen nekter å gå av

Munoz har igjen beklaget seg etter at en passasjer ble dratt ut etter hendene av tre politimenn på mandag. United-sjefen sier i et intervju med ABC News at det var en «systemsvikt».

Mannen ble dratt skrikende av et United Airlines-fly, i en dramatisk episode som ble filmet av flere medpassasjerer.

– Det første jeg følte da jeg så videoen var skam. Du så oss på et dårlig tidspunkt, sier Munoz.

Flygingen fra Chicago til Louisville på søndag var overbooket. Flyselskapet skal ha trengt plass til flere av sine ansatte som skulle jobbe dagen etter. Da ingen passasjerer meldte seg frivillig til å vente på et senere fly, valgte United ut fire personer, skriver New York Times.

Vil ikke skje igjen

Men han nektet å forlate flyet. Politifolkene dro ham da ut av setet og nedover midtgangen, mens andre passasjerer reagerte med sjokk og sinne.

– Det vil aldri skje igjen. Det er mitt løfte, sier United-sjefen.

UNITED-SJEF: Oscar Munoz. Foto: Saul Loeb / AFP

Passasjeren, som er en 69 år gammel lege som spesialierer seg på lungesykdom, er nå på sykehus etter skadene han ble påført. En av betjentene involvert i hendelsen er nå permittert fra jobben og det skal granskes.

Flere har krevd United-sjefens oppsigelse etter det som skjedde. På direkte spørsmål om han har vurdert sin egen stilling svarer han:

– Nei. Jeg ble ansatt for å gjøre United bedre og det vil jeg fortsette med å gjøre, avslutter han.