Milliardstup for United Airlines-aksjen etter flypassasjer-drama

Flyselskapet United Airlines har møtt massiv kritikk etter at en mannlig flypassasjer ble dratt ut av et overbooket fly av tre politifolk på flyplassen i Chicago. Men det er ikke bare i sosiale medier selskapet får merke misnøyen.

Aksjen faller

Dagen etter at videoen gikk sin seiersgang på sosiale medier, falt United Airlines-aksjen med nesten fire prosent på børsen, melder Reuters.

Ifølge Market Watch, som følger aksjemarkedet tett, ligger fallet nå på rundt 2,6 prosent. Da børsen stengte mandag var morselskapet United Continental Holdings verdt 22,5 milliarder dollar. Om fallet holder seg, vil verdier for rundt 600 millioner dollar dermed være borte, ifølge nettstedet.

Det tilsvarer rundt 5,1 milliarder kroner.

Kritikk i Kina

Samtidig fortsetter kritikken mot flyselskapet og dets direktør Oscar Munoz fra flere hold.

I Kina peker flere på at flypassasjeren som ble dratt ut av flyet har kinesisk bakgrunn, og han skal selv ha sagt at han ble behandlet urettferdig fordi han er kinesisk, melder CNN. På Kinas svar på Twitter, Weibo, tar flere nå til orde for boikott av United Airlines, fordi de mener mannen ble utsatt for rasisme, skriver flere amerikanske medier.

Det kan bli problematisk for selskapet, som ifølge seg selv har avganger til flere byer i Kina enn noe annet flyselskap.

Humor på sosiale medier

Direktør Oscar Munoz har beklaget hendelsen på Twitter, men saken skaper fortsatt stort engasjement på sosiale medier. Mange tvitrer under emneknaggen #NewUnitedAirlinesMottoes, enkelte noe mer humoristisk enn andre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beklager på Twitter

Administrerende direktør Oscar Munoz har fått kritikk både for selve hendelsen og at han etterpå sendte beskjed til sine ansatte om at passasjeren hadde vært «forstyrrende og krigersk», ifølge The Guardian.

Mandag postet United Airlines en beklagelse på Twitter: