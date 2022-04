Påtalemyndigheten i byen Portimao i Algarve-regionen, sier at den mistenkte ble utpekt som en offisielt mistenkt i saken onsdag.

Mannen som politiet mistenker står bak forsvinningen, har vært mistenkt i saken siden 2020.

Ifølge tyske medier er den siste utviklingen i saken først og fremst noe som kan hjelpe påtalemyndigheten å ta ut tiltale mot mannen.

3. mai er det nemlig 15 år siden Madeleine McMann forsvant. Dette er foreldelsesfristen for drapssaker i Portugal. Det er imidlertid fortsatt uenighet om dette er en drapssak eller en savnet-sak.

Foreldrene til savnede Madeleine McCann, Kate og Gerry McCann. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / Afp

Saken snart foreldet

Mannen som nå er offisielt mistenkt i saken, reiste rundt i Portugal i en hvit og gul campingbil på den tiden da Madeleine Mcmann forsvant. Altså i 2007.

Han skal også ha beveget seg i området der hun ble borte.

Mannen er av tyske medier blitt identifisert som tyskeren med bobilen.

Han soner nå en dom i en annen sak. I 2019 ble han kjent skyldig i å ha voldtatt en 72 år gammel amerikansk kvinne i hennes bolig i Praia de Luz i 2005.

Han er også mistenkt for en annen voldtekt. Tyske etterforskere mener også at mannen har begått minst to seksuallovbrudd i Portugal – to av dem mot barn.

Tyskeren som er mistenkt i Madeleine-saken skal ha brukt denne campingbilen. Foto: Handout / AFP

Omfattende forsvinngssak

Treåringen Madeleine McCann forsvant 3. mai 2007 mens hun var på ferie i Praia da Luz i Portugal. Foreldrene satt kun 50 meter unna da jenta forsvant.

Det ble innledningen på en av de største forsvinngssakene i moderne tid, der både britisk, portugisisk og tysk politi har vært involvert i den omfattende etterforskingen. Flere har vært i politiets søkelys, men så langt er jenta altså ikke blitt funnet.

Portugisisk politi henla saken i 2008, før de gjenåpnet den fem år senere.

I 2020 opplyste så tysk politi at de etterforsket en tysk mann, som allerede satt fengslet. Dette har siden vært hovedsporet i etterforskningen.

Flere spor i saken

En stund var også foreldrene Kate og Gerry McCann mistenkte i saken. En politirapport slo imidlertid fast at de ikke hadde hatt noe med forsvinningen å gjøre.

Siden har man etterforsket flere spor til ingen nytte. Britisk politi trodde også en periode at tre innbruddstyver kunne ha bortført treåringen.

En stund ble bortføringen også sjekket opp mot overgrep av britiske barn i Algarve. Men ingen ting har ført frem.

I 2020 uttalte tyske etterforskere at de gikk ut fra at Madeleine McCann er død. Britisk politi behandler det offisielt fortsatt som en savnet-sak.

Foreldrene har aldri gitt opp håpet om å finne datteren i live.