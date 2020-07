Leitar etter spor i Madeleine McCann-saka i tysk kolonihage

Tysk politi gjer søk i ein kolonihage i Tyskland i samband med saka om den forsvunne Madeleine McCann, som vart meldt sakna i 2007.

Søket skjer i den tyske byen Hannover, opplyser tysk påtalemakt tysdag.

Ifølgje den tyske avisa Bild-Zeitung skal politiet ha søkt etter spor i hagen sidan tidleg tysdag morgon.

Tyske styresmakter mistenkjer ein tysk mann for å ha bortført og drepe Madeleine. Mannen er tidlegare dømd for overgrep mot barn og sonar no ein narkotikadom i eit fengsel i Tyskland.

Politiet har dekka til området der dei no grev etter spor i Madeleine-saka.

Den mistenkte skal i periodar ha budd i nærleiken av kolonihagen, skriv den britiske tabloidavisa Daily Mail. Den tyske avisa Bild skriv deriomt at det ikkje er kjent kva tilknytning han skal ha til hagen.

Ifølgje den tyske avisa Hannoversche Allgemeine Zeitung skal ei lita gravemaskin blitt brukt i søket. På bilder som avisa har publisert ser ein og at politiet brukar hundar i søket. Politiet har enno ikkje kommentert dagens søk.

Tysk politi undersøker tysdag hagen der dei trur det kan vere bevis knytt til forsvinninga til Madeleine McCann i 2007. Tysk politi etterforskar forsvinninga som ein drapssak.

Tre år gamle britiske Madeleine McCann forsvann frå feriekomplekset Oceans Club i Praia då Luz i Algarve, sør i Portugal den 3. mai 2007.

I juni klassifiserte den tyske påtalemakta i Braunschweig i delstaten Niedersachsen Madeleine-saka som drap, og den tyske mannen som mistenkt.

Britisk politi ser derimot framleis på Madeleine-saka som ei forsvinning.

Tysk politi grev etter spor i ein kolonihage i den tyske byen Hannover.

Skal ha reist rundt i bubil der Madeleine forsvann

Britiske medium skreiv i juni at den mistenkte tyskaren reiste rundt i ein campingbil i Portugal da Madeleine forsvann.

Den tyske hovudmistenkte skal ha vore i området der familien McCann ferierte i det aktuelle tidsrommet då Madeleine McCann forsvann.

I juni skreiv britiske Sky News at portugisisk politi skal ha identfisiert ein hotelltilsett som skal ha tipsa den hovudmistenkte tyskaren om at Madeleiene var aleine på hotellrommet.

Han skal ha flytta frå eit feriehus han oppheldt seg i før forsvinninga. Politiet har funnet ut at han ikkje flytta langt unna staden der Madeleine og familien ferierte.

Madeleine McCann.

Leita i brønnar i Portugal

I midten av juli leita portugisisk politi også etter spor i fleire brønnar i Algarve-regionen.

Dei nedlagde brønnane ligg i nærleiken av feriestaden Praia de Luz, som jenta forsvann frå i 2007. Brønnane vart undersøkt av både politi og dykkarar.

Den britiske avisa The Guardian skreiv då at brønnane skal ha vore i nærleiken av strender som den hovudmistenkte tyskaren i saka har brukt.

Staden skal for eksempel vere i nærleiken av stranda der campingbilen hans vart fotografert i 2007.

Den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters.

Skal ha konkrete bevis

I juni meldte fleire britiske medium at den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters, som etterforskar den 13 år gamle forsvinninga av Madeleine McCann i Portugal, skal ha skrive eit brev til Madeleine sine foreldre, Kate og Gerry McCann.

I brevet skal Wolters ha skrive at han sit på «konkrete bevis» for at dottera deira er død, men statsadvokaten skreiv og at han ikkje kan fortelje om bevisa utan å sette hele etterforskinga i fare.

I ei pressemelding på nettsida si skreiv foreldra til McCann at britiske medium si dekning av brevet medførte unødvendig angst for venner og familie og nok ein gang forstyrra liva deira.

Fem år gamle Inga Gehricke forsvann i 2015 frå ein skog i Sachsen-Anhalt i Tyskland i 2015. Seks år gamle René Hasee forsvann frå Algarve i Portugal i 1996, same område som Madeleine McCann vart borte i 2007.

Mistenkt kopla til fleire forsvinningar

I juni gjenopna tysk politi to forsvinningssaker som dei og knyter til den hovudmistenkte tyskaren i McCann-saka.

Det gjeld forsvinninga til seks år gamle René Hasee, som forsvann frå Algarve i Portugal i 1996, i same område som Madeleine McCann vart borte i 2007. Dei mistenker og mannen for å ha bortført fem år gamle Inga Gehricke, som i 2015 forsvann frå ein skog i Sachsen-Anhalt i Tyskland i 2015.