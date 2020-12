Britiske Madeleine McCann (3) forsvant fra et feriekompleks i Praia da Luz i Portugal 3. mai 2007. Foreldrene var om lag 50 meter unna da jenta forsvant.

Den uoppklarte saken har vært en skrekkhistorie for foreldre verden over siden.

Hans Christian Wolters er påtaleleder for den tyske etterforskningen mot den mistenkte 43-åringen. Her fra en pressekonferanse i sommer. Foto: EROL DOGRUDOGAN / REUTERS

I sommer ble det imidlertid kjent at en 43 år gammel tysker er politiets hovedmistenkte i saken. Han reiste rundt med en campingbil i perioden McCann forsvant.

I et intervju med BBC innrømmer Wolters, som er statsadvokat i Niedersachsen, at de så langt ikke har nok bevis mot 43-åringen til å ta ut en tiltale.

Wolters er likevel meget offensiv i uttalelsene og sier han er «svært sikker» på at etterforskningen kommer dit neste år.

– Hvis du visste det jeg vet, hadde du kommet til samme konklusjon. Men jeg kan ikke gi detaljer, fordi vi ikke vil at den anklagede skal få vite hva vi vet. Det er taktiske vurderinger, sier Wolters.

Politiet mener den hovedmistenkte tyskeren reise rundt i Portugal i denne campingbilen på den tiden da Madeleine McCann forsvant i 2007. Foto: Handout / AFP

Dømt for voldtekt

Det siste halvåret med etterforskning av 43-åringen har gitt ny informasjon om flere antatte lovbrudd, ifølge politiet. Den siktede tyskeren skal ha bodd i Portugal av og på mellom 1987 og 2007. Tyske etterforskere mener mannen har begått minst to andre seksuallovbrudd i Portugal – to av dem mot barn.

Etterforskningen av McCann-saken har gått tregere enn ønsket på grunn av utfordringer knyttet til den 13 år gamle saken, sier den påtaleansvarlige.

43-åringen soner for tiden en narkotikadom i et tysk fengsel. Dermed har det vært enkelt for etterforskerne å avhøre ham i forbindelse med McCann-saken. Foto: CARABINIERI / Reuters

43-åringen ble i desember i fjor dømt for en voldtekt mot en 72 år gammel amerikansk kvinne i Praia da Luz i 2005, to år før Madeleine McCann forsvant.

Han soner for tiden en narkotikadom i et fengsel i Kiel, men begynner å sone voldtektsdommen i januar etter å ha tapt en ankesak.

Wolters sier etterforskningsteamet nå jobber med å bygge en «vanntett sak» mot mannen, skriver BBC.

– Jeg kan ikke love eller garantere at vi har nok til en tiltale, men jeg er veldig trygg på at det vi har så langt ikke åpner for noen annen konklusjon.

Tysk politi gjorde i sommer søk i en kolonihage i Hannover i forbindelse med Madeleine McCann-etterforskningen. Du trenger javascript for å se video. Tysk politi gjorde i sommer søk i en kolonihage i Hannover i forbindelse med Madeleine McCann-etterforskningen.

Uenige om status

Wolters uttalte i sommer at tysk politi mener å ha bevis for at Madeleine Mccann er død. Britisk politi behandler det offisielt fortsatt som en savnet-sak.

Dette standpunktet ble bekreftet av en talsmann for britisk politi i forrige uke. I sommer ble det gjort søk i en kolonihage i et område der den mistenkte 43-åringen har bodd i Hannover. Det ble ikke meldt om konkrete funn.

I midten av juli lette portugisisk politi også etter spor i flere brønner i Algarve-regionen. I juni skrev Sky News at portugisisk politi mener å ha identifisert en hotellansatt som skal ha tipset den hovedmistenkte tyskeren om at Madeleine var alene på hotellrommet.