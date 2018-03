Madsen: Jeg ønsket ikke å dele med verden på hvilken forferdelig måte Kim Wall døde

Peter Madsen sitter nå i vitneboksen i København byrett.

Aktor Jakob Buch-Jepsen startet med å spørre om Madsen fortsatt mener han er uskylig i drap, og Madsen bekrefter dette.

Aktor påpeker at Madsen har endret forklaring en rekke ganger, og spør hvorfor han har løyet overfor politiet og Walls familie. Madsen sier han har løyet av hensyn til Kim Walls pårørende.

– Jeg ønsket ikke å dele med verden på hvilken forferdelig måte Kim Wall døde, sier Madsen.

Flere ganger sier han at han vil forklare mer senere. Madsen snakker fort, og flere ganger i munnen på aktor, og dommeren ber ham roe ned tempoet. Det er uklart hva han egentlig nå erkjenner.

– Jeg holder fast ved den forklaringen inntil deres beviser gjør at jeg er nødt til å fortelle hvilken død hun har lidt. Hvordan hun er død. Det gjøres funn som betyr at sannheten er nødt til å komme frem. Det er forferdelig det som skjedde. Dere hører det snart. Jeg vil ikke at verden hører hva som er skjedd med henne, sier Madsen.

PÅGREPET: Her blir Peter Madsen med politiet etter at ubåten sank. Foto: Kåre Breiner / DR2

– Pervers seksualitet

Peter Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall.

Før lunsj sa aktor at mentalundersøkelsen av Madsen ikke viser tegn til psykose, men at han har psykopatiske trekk.

– Undersøkelsen viser at Madsen samlet sett fremstår utroverdig, og med en svært avvikende polymorf pervers seksualitet, sa aktor Jakob Buch-Jepsen.

Madsen beskriver seg i retten som promiskuøs.

Madsen hevder dødsfallet var en ulykke, men erkjenner å ha partert og dumpet Walls kropp på sjøen.

Kan dømmes til livstid

Påtalemyndigheten vil dømme Madsen til livsvarig fengsel.

Den anerkjente advokaten Mette Grith Stage tror dette kan bli vanskelig. Hun mener det er avgjørende at politiet ikke kan bevise om de seksuelle handlingene fant sted før eller etter Wall var død.

– Normalt gir et drap 12 års fengsel, og så skal det legges til noe for usømmelig omgang med lik og eventuelt den seksuelle mishandlingen, sier Stage til NRK.

Endret forklaring flere ganger

En massiv utfordring for den drapstiltalte oppfinnerens troverdighet er at han har endret forklaring om hendelsesforløpet flere ganger: