Fant blod fra Wall på Madsens nese

BLOD: Ifølge aktor Jakob Buch-Jepsen hadde Madsen spor av Kim Walls blod over sitt venstre nesebor da han han kom i land i Dragør havn etter ubåtforliset fredag 11. august. På dette bildet, tatt like etter at Madsen kom i land, er blodrestene synlig (markert med rød ring).

Foto: BAX LINDHARDT / AFP