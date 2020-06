Madeleine McCann: Tysk aktor hevder det er beviser på at hun er død

4. juni fortalte tyske etterforskere at de antok at Madeleine McCann, som har vært savnet siden 2007, er død.

Nå forteller den tyske aktoren Hans Christian Wolter at de har bevis på at hun er død, ifølge Sky News.

Aktoren skal ha kommet med opplysningen i forbindelse med at politiet gikk ut for å si at de trenger mer informasjon om hvor den nye mistenkte har bodd, for å kunne søke etter Madeleine McCann sin kropp.

Ikke nok bevis

Forrige uke ble det kjent at politiet opererer med en ny hovedmistenkt i Madeleine McCann-saken.

Den hovedmistenkte skal være en 43 år gammel tysker som bodde i en bobil der den tre år gamle britiske jenta forsvant for 13 år siden.

Mannen er dømt for flere seksuelle overgrep mot barn.

Slike plakater ble hengt opp mange steder i Algarve dagene etter at Madelein ble borte. Foto: Melanie Maps / AFP

Tyskeren sitter i dag i et tysk fengsel for et forhold som ikke har noe med forsvinningen av Madeleine McCann å gjøre, sier politiet.

Aktoren innrømmer imidlertid at de ikke har nok bevis til å tiltale den mistenkte for McCann-saken.

– All informasjon vi har samlet, som jeg ikke kan kommunisere hva er, tyder på at jenta er død. Vi har ingen informasjon om at hun er i live. Men jeg må innrømme at vi ikke har funnet noen kropp, sier Wolters til Sky News.

Han forteller at de foreløpig ikke har nok bevis til å ta ut tiltale, men at de sitter på bevis som tyder på at den mistenkte har gjort gjerningen.

Wolter vil ikke gå nærmere inn på hvilke bevis politiet har.

– Vi trenger mer informasjon om hvor han har bodd slik at vi kan søke målrettet mot disse stedene, forteller Wolters.

Madeleine McCann-mysteriet Ekspandér faktaboks Tre år gamle britiske Madeleine McCann forsvann frå feriekomplekset Oceans Club i Praia da Luz i Algarve, sør i Portugal den 3. mai 2007.

Foreldra Kate og Gerry McCann sat på ein restaurant 50 meter unna og åt middag då jenta blei kidnappa.

McCann-ekteparet var ein periode mistenkte i saka, men blei frikjende i ein politirapport i 2008. Portugisisk politi lukka samstundes saka, fordi dei stod heilt utan spor.

Britisk politi har stått fast ved at det framleis finst grunnar til å halda liv i etterforskinga.

Sidan 2011 har Scotland Yard samla inn 30.000 dokument i saka, vitja Portugal 16 gonger og gjort nye vitneavhøyr som har resultert i fleire ulike teoriar om kva som skjedde med McCann.

Dei britiske etterforskarane kan per i dag ikkje utelukka at jenta framleis er i live, og tok i juli 2013 opp att etterforskinga.

Forsvant på ferie

Madeleine McCann forsvant fra et feriekompleks i Praia da Luz den 3. mai 2007. Foreldrene satt kun 50 meter unna da jenta forsvant.

Foreldrene Garry og Kate McCann mener de tyske etterforskernes nye opplysninger er viktig. De har begge tidligere vært mistenkt i saken. Foto: ANDREW WINNING / Reuters

Portugisisk politi avsluttet saken i 2008, men Scotland Yard har fortsatt å undersøke det de kaller «viktige spor». Men i oktober stoppet Scotland Yard store deler av etterforskningen.

Foreldrene Kate og Gerry McCann har gjentatt gjennom disse årene at de aldri har gitt opp håpet om å finne datteren i live.