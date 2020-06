I 24 år har foreldrene til den tyske gutten René Hasee etterlyst svar om hva som kan ha skjedd med barnet deres.

Nå kan foreldrene være nærmere et svar.

Seks år gammel gutt forsvant

Faren til gutten forteller at tyske politietterforskere ringte ham sist fredag og sa at de vil gjenoppta forsvinningssaken, skriver The Guardian.

Andreas Hasee forteller at den dramatiske utviklingen i «Madeleine-saken» med en tysk hovedmistenkt, har gitt ham et håp om å få visshet om hva som har hendt sønnen hans.

– Jeg hadde ikke hørt fra politiet på nesten 20 år, sier faren til Kölner Stadt-Anzeiger.

– Politiet sa at de vil se nærmere på forsvinningssaken og at det kan være en kobling mellom Renés forsvinning og Madeleines borføring, sier Andreas Hasee.

40 km unna Madeleine-forsvinning

René Hasee var på ferie i Aljezur i Algarve i Portugal i 1996 sammen med moren sin da han ble borte 21. juni det året.

Det er kun 40 kilometer fra der Madeleine McCann forsvant 11 år seinere.

Den britiske jenta ble borte like før hun fylte fire år under et ferieopphold med familien i Praia da Luz på Algarvekysten 3. mai 2007.

– Det som skjer nå får deg til å tenke. Vi har ikke engang hatt en grav å gå til, sier faren til René, som ville vært 30 år dersom han var i live i dag.

Tysk pedofil er hovedmistenkt

Politiet kobler forsvinningssaken av René Hasee til tyskeren som nå er hovedmistenkt i «Madeleine-saken», den 43 år gamle mannen.

Tyskeren sitter nå i fengsel i Kiel der han soner en lengre dom for kriminelle forhold som ikke direkte er koblet til forsvinngssakene.

43-åringen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og for besittelse av overgrepsbilder av barn.

Tysk politi mistenker også kobling mellom «Madeleine-saken» og en savnet tysk jente.

Fem år gammel jente sporløst borte

Inga Gebricke forsvant sporløst da familien var på skogstur ved byen Stendal i delstaten Sachsen-Anhalt 2. mai 2015.

Inga Gehricke ble borte i mai i 2015 da hun var på en skogstur med familien i Sachsen-Anhalt. Foto: AP

Til tross for omfattende søk og etterforskning har politiet ikke greid å finne ut hva som har skjedd femåringen.

Torsdag i forrige uke klassifiserte påtalemyndigheten i Braunschweig i delstaten Niedersachsen Madeleine-saken som drap, og at den tyske mannen er mistenkt.

Britisk politi ved Scotland Yard har gjentatt at de fortsatt ser på «Madeleine-saken» som en forsvinningssak, skriver BBC.

Tysk politi har ennå ikke gitt opplysninger om hvorfor de mener mannen kan knyttes til «Madeleine-saken» og hvorfor de jobber ut fra en antakelse om at den britiske jenta er død.

Mistenkt tysker i campingbil

Britiske medier har meldt at den mistenkte tyskeren reiste rundt i en campingbil i Portugal da Madeleine forsvant.

Foreldrene Garry og Kate McCann sier dette er viktig nytt i saken der datteren forsvant for 13 år siden.

Madeleine McCann forsvant i Portugal i 2007. Foto: AP

De sier de aldri har gitt opp håpet om å finne den forsvunne datteren, og at det er en viktig utvikling for dem at politiet har utpekt en ny mistenkt.

Politiet har hatt en liste med 600 navn, men hittil har de ikke klart å løse kriminalgåten.

Den nå hovedmistenkte skal ha vært en av de 600 på politiets liste. For 13 år siden var han ikke mistenkt.

Den tyske hovedmistenkte skal ha beveget seg i området der familien McCann ferierte i det aktuelle tidsrommet.

Kate og Gerry McCann sier at de aldri har gitt opp håpet om at datteren Madeleine kan bli funnet i live. Foto: Dominic Lipinski / AFP

Han flyttet fra feriehuset han oppholdt seg i før forsvinningen. Politiet har funnet ut at han ikke flyttet langt unna stedet der Madeleine og familien ferierte.

Omregistrerte biler etter forsvinning

Nå har det kommet fram at han omregistrerte en bobil og en annen bil etter at fireåringen ble borte. Det skriver Sky News.

Politiet er nå interessert i å få nye opplysninger i saken fra publikum. Det er klart at mannen har snakket med andre personer på telefon i tidsrommet før fireåringen ble borte.

Politiet sier nå de håper at personer som tidligere ikke har fortalt det de vet, nå vil snakke.

Portugisisk politi henla først saken i 2008. Foreldrene Kate og Gerry McCann holdt en høy medieprofil. De iverksatte en verdensomspennende kampanje for å finne datteren.

Politiet i Portugal gjenåpnet etterforskningen i 2012, og britisk politi innledet etter hvert et samarbeid som fortsatt pågår.

Britisk politi bekreftet i forrige uke at de har bedt myndighetene om økte midler til etterforskningen.